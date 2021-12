Estar confinada con estilo es posible con THANNAC Emprendedores de Hoy

viernes, 24 de diciembre de 2021, 10:22 h (CET)

Inspiradas en la sofisticación, elegancia y sostenibilidad, las prendas de la marca THANNAC permiten una completa sensación de confort sin dejar de lado el glamour.

Como una marca para mujeres que buscan verse y sentirse bien, el uso de colores únicos y vibrantes hacen de la moda THANNAC una experiencia sensorial orientada a las mujeres que llevan con estilo su look durante las 24 h del día y sin tener en cuenta los problemas que puedan surgir, dispuestas incluso a estar confinadas con estilo.

Sofisticación, comodidad y sostenibilidad THANNAC lleva en el mercado lo suficiente como para posicionarse como una marca que ofrece calidad en sus productos y asesoramiento integral a los clientes. Reconocidos por sus vestidos, a causa de la pandemia la marca se ha decantado por ofrecer una moda más cómoda, haciendo de los pantalones, camisas y conjuntos una experiencia única, cargada de detalles. Para la marca, estar en casa no tiene que ser sinónimo de vestirse de forma simple o aburrida, sino que se puede estar confinada y con estilo.

Durante la pandemia, la adaptación a los cambios significó un gran reto. Las dinámicas cambiaron e internet se convirtió en la plataforma fundamental para buscar a la hora de hacer sus elecciones de ropa. Adicional a esto, la concienciación medioambiental y los esfuerzos por el cuidado del planeta han significado que cada vez haya un mayor número personas que buscan apoyar la reducción de agentes contaminantes desde sus prácticas cotidianas.

Así pues, la marca THANNAC ha logrado unir estas dos tendencias, la comodidad y la sostenibilidad, incorporándolas a todo su proceso de elaboración de prendas hechas en algodón y sedas, consiguiendo una moda apta para quienes buscan sentirse bellas, armónicas, frescas, libres y al mismo tiempo chics y a la moda, siempre conservando una armonía respecto al impacto en el medio ambiente.

Inspirados en Milán Una de las inspiraciones y referentes más importantes de la marca a la hora de crear los productos es Milán. Dentro de las razones por las cuales se destaca esta ciudad es la semana de la moda, ya que es un evento en el que convergen la cultura, la innovación y el diseño.

THANNAC acompaña a sus clientas en la época pospandemia COVID-19, en la que tantas prioridades se han trastocado, tratando de adaptar sus diseños al plan de sostenibilidad global, pero manteniendo su estilo, que está pensado para una mujer real que se ocupa de su imagen y le gusta verse guapa en todo momento, pero sin dependencias, con comodidad, estilo y distinción.

