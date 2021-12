Ángeles Gervilla destapa las mentiras de Sánchez en su ensayo 'Pedro Sánchez. La mentira' Comunicae

viernes, 24 de diciembre de 2021, 10:58 h (CET) La autora hace un recorrido por la trayectoria política del actual presidente del Gobierno, recopila las mentiras más destacadas y otras menos conocidas por el público e indaga sobre el origen del COVID-19 y sus consecuencias sociales y económicas a nivel mundial La escritora Ángeles Gervilla presenta su nueva obra Pedro Sánchez. La mentira (Editorial MCF Textos), en la que expone todas las mentiras del actual presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

La autora, que ya cuenta con varios ensayos sobre la educación y las mentiras en los más pequeños, se atreve a extrapolar sus conocimientos en este ensayo con el objetivo de destapar las mentiras de Sánchez y recopilarlas para estudiar qué tipo de mentiras son y qué le lleva a mentir. La finalidad de Ángeles Gervilla es evitar que la mentira se asiente como un valor en la sociedad y llegue a convertirse en un hábito que opaque a la sinceridad que realmente se debería implantar y apreciar.

"Cuando observé al presidente del Gobierno decir una cosa y la contraria en menos de 24 horas de diferencia sobre hechos de enorme relevancia para el país, sinceramente, al principio, me causó asombro. Después sentí pena, pues hablaba, nada más y nada menos, la persona de la que dependemos muchos millones de españoles. A partir de entonces, me dediqué a recoger y seleccionar mentiras de entre las múltiples informaciones facilitadas por los diferentes medios. Figuran en el texto 65 mentiras enumeradas y otras muchas recogidas por otras fuentes".

La obra recorre la trayectoria política de Sánchez, desde sus inicios hasta alcanzar la presidencia de España. A lo largo de esta contrarreloj para alcanzar su puesto en la Moncloa, Ángeles Gervilla analiza y detalla cada una de las veces que el presidente ha mentido a la población y a sus propios compañeros. Asimismo, tampoco se olvida de su gabinete y destapa uno por uno los entresijos, secretos e incoherencias de cada uno de los miembros de su equipo.

En esta recapitulación de mentiras se encuentran algunas como los pactos que no iba a llevar a cabo bajo ningún concepto con Podemos o Bildu, el indulto a los presos del procés…, pero, sobre todo, todas aquellas en relación con la gestión de la pandemia, como la no obligatoriedad de las mascarillas cuando no había, el IVA impuesto por Europa sobre este producto, la cifra de fallecidos en España por la enfermedad y un largo etcétera que pone de manifiesto la falta de capacidad necesaria para hacer frente a una tragedia de esta índole.

La ensayista también hace una comparación entre las distintas presidencias de España a cargo de figuras del PSOE, como Felipe González o Zapatero, donde examina las similitudes y diferencias entre todas ellas y trae a colación el término del sanchismo para describir la de Pedro Sánchez.

"Hay que partir de la base de que todos los políticos mienten. Todos falsifican deliberadamente la verdad para conseguir ventajas electorales, tanto en las campañas como fuera de ellas. Lo que ocurre en el caso de Sánchez es que, tras muchos años de docencia e investigación sobre este tema, jamás me encontré con alguien que alcanzase el nivel de mentiras de Sánchez y su gobierno… Han llegado a poner el listón tan alto que es muy difícil de igualar".

Además, en Pedro Sánchez. La mentira se medita sobre la privación de la libertad de prensa, entre muchos otros temas, de los que destaca uno en especial: el origen del COVID-19. Mediante una minuciosa investigación y apoyándose en una contrastada documentación, la autora intenta explicar cuál cree que es el verdadero motivo que ha impulsado la pandemia y los intereses generados por parte de China para convertirse en la primera potencia económica mundial. Ángeles Gervilla hace una comparación con el modelo comunista chino y expone que existe un comunismo camuflado dentro del gobierno democrático español.

"De momento España dista bastante del modelo comunista chino, pero es totalmente cierto que existe un comunismo disfrazado. Sánchez es una “marioneta” en manos de sus socios. De todos es conocido que tenemos un gobierno socialcomunista. Las destituciones de José Antonio Nieto o Antonio Caño, junto con otros hechos que aparecen en el libro, son un claro ejemplo de ello".

Pedro Sánchez. La mentira es una propuesta directa y de gran relevancia actual que ayudará a los lectores a descubrir las mentiras de los políticos y a darse cuenta del verdadero problema que existe dentro del gobierno, que no es otro que abandonar al pueblo por el poder. La autora a invita pensar y a reflexionar, adjuntando en los anexos algunas cartas hacia el presidente Sánchez de votantes de su propio partido, sobre la necesidad de cambiar el modelo de gobierno de España para que se equipare a otros europeos en los que el pueblo y sus necesidades priman por encima del estatus político.

La obra de Ángeles Gervilla, Pedro Sánchez. La mentira, ya está disponible en librerías físicas y online para todos aquellos lectores que quieran conocer más sobre una realidad que existe y que necesita cambiarse.

