El informe de empresa, una herramienta para evitar posibles incidencias en el cobro de facturas

viernes, 24 de diciembre de 2021, 09:57 h (CET)

Los informes de empresa son certificados muy relevantes en las empresas, los cuales incluyen información importante que le permite a una organización conocer aspectos financieros de otra compañía, con el objetivo de analizar algunos datos, entre ellos, el riesgo de entablar pactos comerciales.

Este tipo de informe puede servir de base para conocer la situación en la cual se encuentra una empresa y si tiene muchas deudas, examinando de esta manera si es pertinente o no entablar una relación, y de esa forma evitar el impago de facturas. Para estos casos, la solución puede ser acudir a Cobratis España.

¿Qué son los informes de empresa? Los informes de empresa son documentos que contienen información detallada de una empresa u organización. Incluyen datos relevantes, como aspectos financieros, número de empleados, reclamos administrativos pendientes o deudas contraídas por la empresa.

Generalmente, se utilizan para analizar el nivel de riesgo de hacer una inversión significativa o establecer relaciones comerciales con otra empresa, permitiendo de esta forma minimizar las posibilidades de que la alianza fracase.

Para el caso de las empresas que venden sus productos o servicios a crédito, los informes de empresa permiten reducir la posibilidad de impago de facturas, pues a través de ellos, es posible conocer el historial que ha tenido una compañía al respecto.

En ocasiones, reclamar una factura impagada puede ser un dolor de cabeza, por tal motivo, Cobratis España ofrece el servicio de gestión de cobro para empresas, facilitando esta tarea en forma ágil y a un bajo coste.

Cobratis España: reclamar facturas impagadas El reclamo de una factura procede a partir del vencimiento de la misma, que generalmente oscila entre 30 y 60 días. Una vez culminado este plazo, la primera acción que normalmente se toma es el recobro interno, que consiste en acciones de cobro realizadas generalmente por los departamentos administrativos o contables de la compañía acreedora. Agotada esta vía, lo siguiente puede ser acudir a una empresa como Cobratis España, quien podrá realizar un recobro extrajudicial, el cual implica acciones de cobro de la deuda fuera del juzgado, presionando al deudor para que cancele de manera inmediata la factura.

En caso de no haber tenido éxito ni por vía interna, ni a través del método extrajudicial, se pueden iniciar acciones judiciales para reclamar la factura impagada o la sumatoria de facturas que se adeudan.

En Cobratis cuentan con una amplia experiencia en cobro de deudas, ayudando a personas y empresas a recuperar lo que les deben, en forma rápida y a precios competitivos.

Esta opción puede ser una solución efectiva para la gestión de cobro de las empresas, la cual está conformada por profesionales del derecho con más de 15 años de experiencia en el sector de cobro de deudas. Para mayor información y para solicitar sus servicios, se puede visitar su sitio web.

