El soporte y ayuda para tiendas PrestaShop que ofrece IDX Innovadeluxe

viernes, 24 de diciembre de 2021, 09:47 h (CET)

Para garantizar la venta de productos y la satisfacción de los usuarios, el correcto funcionamiento de una tienda online es fundamental.

Una de las herramientas digitales más utilizadas por las empresas para gestionar sus e-commerces es el soporte para tiendas PrestaShop. No obstante, el desconocimiento de su funcionamiento o los errores derivados del mismo pueden afectar la venta de productos en internet.

Con el objetivo de poner solución a dichos inconvenientes nace IDX Innovadeluxe, un partner platinum del soporte que ofrece a sus clientes la ayuda que necesitan para mejorar la calidad del comercio electrónico y optimizar su funcionalidad.

El soporte técnico profesional que ofrece IDX Innovadeluxe Actualmente, miles de tiendas online están construidas a partir del soporte PrestaShop debido a la facilidad, efectividad y alta rentabilidad en diseño y desarrollo de software que ofrece. Sin embargo, no todas las empresas y autónomos consiguen los resultados esperados, ya que, en ocasiones, es necesario corregir fallos en el sistema u optimizar algunas funciones.

Para solventar cualquier problema, ya sea en el momento de actualizar la tienda o de modificarla, el equipo de profesionales de IDX Innovadeluxe se encarga de arreglarlo. La compañía dispone de un servicio de emergenciapara solucionar los problemas más graves y así evitar la pérdida de ventas, así como un soporte estándar para programar mejoras para el soporte y revisar fallos más ligeros. Además, los expertos ayudan y enseñan a las empresas a sacar el máximo provecho de cada uno de los módulos o funciones de las tiendas PrestaShop.

¿Por qué IDX Innovadeluxe es considerada una de las mejores agencias de e-commerce en España? IDX Innovadeluxe es una empresa reconocida por ofrecer un soporte de gran calidad y por su alto nivel de compromiso con los clientes. Según el ranking de experiencia PrestaShop, la empresa es una de las mejor valoradas en el soporte por parte de los usuarios. Esta clasificación consta de una serie de niveles que van desde principiante hasta superhéroe, donde la posición depende de la antigüedad, calidad del producto y asistencia de sus técnicos.

Además de este sistema de valoración, la compañía permite a sus clientes aportar unareseña acerca de los desarrolladores una vez estos han finalizado los servicios. De esta manera, la empresa puede ofrecer un soporte de alta calidad que satisfaga las expectativas y necesidades de sus usuarios.

En definitiva, el soporte PrestaShop que ofrece IDX Innovadeluxe garantiza una alta efectividad para gestionar las tiendas online debido alconocimiento, experiencia y compromiso de sus desarrolladores.

