Crina Rus Beauty Center realiza el HIFU tratamiento de ultrasonido focalizado de alta intensidad con resultados inmediatos Emprendedores de Hoy

viernes, 24 de diciembre de 2021, 09:51 h (CET)

Uno de los tratamientos más innovadores de los últimos años, en cuanto al rejuvenecimiento corporal y facial, está disponible en Madrid, gracias a la profesionalidad de los médicos y esteticistas de Crina Rus Beauty Center. Se trata del HIFU tratamiento de ultrasonido focalizado de alta intensidad con resultados inmediatos.

Este devuelve la elasticidad y firmeza a la piel mediante un procedimiento indoloro, sin efectos secundarios, con resultados que se aprecian incluso con una sola sesión. Desde su creación en 2017, dicho centro estético se ha posicionado entre los sitios web con mayor número de reservas de clientes que deciden disfrutar de sus acogedoras instalaciones para recibir una gran diversidad de tratamientos no invasivos. Entre los cuales destaca el HIFU como un método eficaz contra la flacidez y la acumulación de grasa, tanto en el rostro como en el cuerpo.

Resultados visibles desde la primera sesión El HIFU se fundamenta en el mismo principio de la técnica del ecograma tradicional, pero con una frecuencia capaz de intervenir en la dermis. Por lo tanto, el procedimiento es indoloro y no requiere anestesia. El equipo de última tecnología de Crina Rus Beauty Center cumple la función de transformar el haz de ultrasonido en un calor que el paciente no siente, pero que es capaz de penetrar en las capas profundas de la piel y estimular la producción de colágeno y elastina.

Los resultados regenerativos del HIFU se observan desde la primera sesión, con un pico de máximo nivel de mejoría a los 2 meses de tratamiento y una duración estimada de los efectos de entre 6 y 8 meses.

En el rostro, esta técnica reduce considerablemente la papada y recupera la línea mandibular que, con el paso del tiempo, puede llegar a ocultarse tras el colgamiento de la piel. En el resto del cuerpo, puede moldear la figura y eliminar depósitos de grasa.Trabaja la flacidez en muslos, glúteos, cadera, abdomen o brazos. HIFU puede ayudar a conseguir un cuerpo más definido y contorneado. Es una de las mejores alternativas a la liposucción tradicional, ya que elimina la grasa resistente en zonas localizadas sin necesidad de cirugía.

¿Para qué sirve el HIFU? La técnica HIFU produce 2 efectos diferentes y complementarios. Por un lado, la destrucción de las grasas localizadas y, por otro, la producción de las moléculas de colágeno y elastina.

Con su doble y complementaria función, el HIFU produce varios beneficios estéticos. Logra evitar los colgajos que quedan cuando se eliminan las adiposidades, contrarrestando la flacidez y logrando el efecto tensado o reafirmante. También obtiene resultados en zonas que hasta hace poco eran monopolizadas por la cirugía estética. Dicho tratamiento afina contornos y remodela el tejido mediante la reducción del volumen corporal por ablación térmica. A su vez, produce un tensado gradual de la piel, mediante la activación del colágeno y la elastina.

Los transductores HIFU actúan a diferentes niveles de la piel (dermis, epidermis y el sistema musculoaponeurótico superficial o SMAS) logrando así diferentes resultados. En el nivel menos profundo, de 1,5 mm, actuará en la superficie para tratar las pequeñas arrugas, líneas de expresión, poros dilatados, entre otros. En el nivel más profundo, de 13 mm, destruirá las células grasas más difíciles.

Atención al cliente en todos los servicios En la página web de Crina Rus Beauty Center, los clientes podrán solicitar toda la información que requieran sobre los tratamientos corporales que pueden complementar la aplicación del ultrasonido de alta frecuencia, como los masajes, la maderoterapia, la presoterapia y otros procedimientos que contribuirán a mantener el efecto lifting sin cirugía que aporta el HIFU.

Diseño de cejas, lifting de pestañas, masajes en pareja, tratamientos faciales, corporales y limpiezas del rostro son otros servicios que ofrece este centro de estética. Crina Rus Beauty Center es especialista en aparatología facial y corporal, un lugar donde los visitantes conseguirán una piel rejuvenecida, suave y luminosa y podrán disfrutar de las instalaciones que lo han convertido en un oasis de bienestar.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.