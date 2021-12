Máster en Machine Learning con R Software de Máxima Formación Emprendedores de Hoy

viernes, 24 de diciembre de 2021, 09:45 h (CET)

Poder interpretar y descubrir información indispensable por medio del análisis de los datos de la empresa es un reto al cual se enfrentan hoy las compañías.

Esto es necesario, ya que así se podrá acelerar la innovación, aumentar la productividad, añadir valor a sus productos y servicios, y mejorar la competitividad.

Es decir, tomar mejores decisiones corporativas. Sin embargo, muchas empresas todavía tienen dificultades con este proceso. Por esta razón, la compañía de formación de Posgrado en Ciencia de Datos, Máxima Formación, ofrece la enseñanza necesaria para evitar los constantes errores que cometen las empresas en Data Science.

¿Cuál es el error común de las empresas en el Data Science? Algo que se ha vuelto muy común en las empresas actuales es contratar a un especialista externo para que realice el análisis del big data o de los algoritmos que tienen en mente. En la práctica, esto no siempre ayuda a comprender con exactitud el problema que tiene la empresa y, por lo tanto, no logran la respuesta que buscan.

Esto ocurre por varias razones. Una de ellas es que el científico de datos debe conocer el contexto y los procesos de negocio de la empresa para ofrecer un análisis que tenga sentido. Por esta razón, lo recomendable es que cada compañía forme y establezca su propio equipo de analistas, en lugar de solicitarla a terceros.

Otra de las razones es que quien puede recomendar la herramienta adecuada para resolver los problemas es el científico de datos, por lo cual si su análisis no es preciso, las herramientas recomendadas tampoco lo serán. Si esto sucede, las proyecciones a futuro de la empresa serán inexactas y eso puede generar notables consecuencias negativas.

¿Por qué es necesario el cambio? El científico de datos debe, en este sentido, ser una parte intrínseca de la empresa presente en cada una de las etapas del proceso y responder de manera efectiva ante las necesidades de la compañía.

Un equipo de científicos de datos formados en la misma empresa tiene un mayor conocimiento de esta y de los datos de los que puede disponer según sea la situación. Además, esto le permite hacer un análisis preciso que garantice medidas de acción eficientes que generen los mejores resultados a corto y a largo plazo. De esta manera, es imperativo que las empresas de hoy formen su propio personal, ya que las ventajas son mucho mayores y más eficientes. La clave para ello se encuentra en el Data Science.

Para quienes deseen dominar el Data Science y quieran crear un equipo de científicos de datos, mediante una capacitación real y práctica, la formación ideal se encuentra en Máxima Formación. Estos profesionales ofrecen un Máster en Data Science con R Software, único con título propio por la Universidad de Nebrija de Madrid. Realizando esta capacitación, el desarrollo y el crecimiento de la empresa estará garantizado.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.