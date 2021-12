Ángel Descalzo Fontbona fusiona el pasado y el presente de España en su nueva novela 'El sueño perpetuo' Comunicae

viernes, 24 de diciembre de 2021, 09:34 h (CET) El escritor realiza un recorrido por los cambios producidos en la sociedad española, desde la posguerra hasta la actualidad, a través de los testimonios emocionantes y desgarradores de unos personajes tan propios de la realidad que saltan la barrera de la ficción La vida del doctor Diego Fuentes cambia por completo cuando encuentra un diario en uno de de los libreros la oficina de Esther Díez de Lafargue, la directora del centro geriátrico en el que trabaja. Gracias a él se adentra en la vida de Mar, una mujer de la época de la posguerra española que narra cómo fue su vida durante esa etapa y los episodios más dolorosos que atravesó. Diego comenzará una búsqueda incansable por saber quién es Mar, si es un personaje ficticio creado por su jefa o una mujer real que caminó por las mismas calles de la Tarragona en la que vive.

El escritor Ángel Descalzo Fontbona presenta con este hilo argumentativo su nueva novela El sueño perpetuo (editorial Tregolam).

El escritor despliega su talento narrativo en esta obra en la que la historia se expone con dos narradores testigo en primera persona, Diego y Mar, que intercalan su relato en cada capítulo sus vivencias en su correspondiente espacio y tiempo. Ángel Descalzo Fontbona muestra de esta manera los dos puntos de vista de ambos protagonistas con el fin de destapar los horrores de la posguerra y dar voz y visibilidad a toda una generación olvidada y herida que levantaron un país con su esfuerzo, sudor y lágrimas y le dieron lo que ya parecía perdido: esperanza.

"El sueño perpetuo era una idea que fui madurando durante bastante tiempo. Quise hacer un homenaje a la generación de mis padres; los niños que pasaron una guerra y una posguerra, que trabajaron duro, obedeciendo mucho por levantar un país y que, en su retiro, a bastantes les tocó ejercer de padres de sus nietos. Ha sido una generación excesivamente maltratada y además ahora han sentido el hachazo de la pandemia en primera persona".

Diego Fuentes es un doctor divorciado que alterna sus obligaciones paternales con sus horarios en la residencia geriátrica en la que trabaja. El poco tiempo libre que tiene se lo dedica a sus mejores amigos Bienvenido Ferré, Valentín Fornals y Magí Falcó, con quienes juega al dominó en el Moto Club. Mar es una joven aspirante a cantante de copla con una infancia marcada por el horror que conseguirá hacerse un hueco en los escenarios donde conocerá a Octavio, un apuesto guitarrista por quien tendrá que tomar la difícil decisión de perseguir su sueño o abandonarlo todo por amor.

El autor construye a unos personajes verosímiles y entrañables, cuyas relaciones y la manera de ver el mundo los conectará de una forma muy especial al final de la obra. Los lectores se sentirán partícipes de la búsqueda de Diego por encontrar a la dueña del diario y no podrán evitar dejarse acariciar por la ternura de Mar y la perseverancia del doctor, ya no solo por hallar a la coplera, sino su propio camino gracias a las lecciones que aprende a través de las palabras de la mujer.

"No me he inspirado en personas concretas. Pero al final cada uno de los personajes de la novela es una suma de retales de personas reales. Mi intención siempre ha sido construir personajes creíbles, reconocibles para el lector. Quería que fuera fácil ponerles un rostro, un tono de voz…"

El escritor destapa en una atmósfera repleta de nostalgia y tristeza los horrores de una posguerra marcada por las represiones, el machismo o la imposición de clases. Con temas tan delicados como las agresiones sexuales, la homofobia y enfermedades como la del alzhéimer, Ángel Descalzo Fontbona teje un relato magnífico en la que la sabiduría y el amor de las madres permanecen siempre para guiar los pasos de las siguientes generaciones, muchas veces mediante enseñanzas escondidas en un sobre blanco y dorado.

Es imposible que los lectores no se encandilen con el estilo tanto amable como realista del autor, y vivirán de primera mano una historia que los hará reflexionar y recordar a todos esos padres y abuelos que un día fueron Mar y a quienes arrebataron la inocencia y las ganas de vivir de la manera más cruel.

"En España todos tenemos padres, abuelos, antepasados, que pasaron el horror de la guerra civil y la posguerra. Todos hemos escuchado en boca de ellos o de otros de nuestros mayores, vivencias de esa época. En otros países también conocen las penurias de la mayor parte del siglo XX. Una gran parte de los lectores se sentirán identificados con las historias que se narran".

Ciertamente, una propuesta enternecedora, emotiva y necesaria que recorre ocho décadas de historia y que demuestra que, a pesar del paso del tiempo, todavía hay mucho por cambiar, mucho por lo que estar agradecidos y muchas personas que fueron silenciadas a las que dar voz.

El sueño perpetuo ya está disponible en las librerías para que aquellos lectores, como le ocurre a Diego con Mar, encuentren en las palabras de Ángel Descalzo Fontbona el impulso que necesitan para seguir su camino.

