Lotería Berenguela explica cómo escoger el número de la suerte Comunicae

viernes, 24 de diciembre de 2021, 09:06 h (CET) En el Sorteo del Niño, los criterios para elegir la cifra ganadora van desde la numerología, hasta las fechas importantes e incluso el horóscopo Cada año, poniendo el broche final a las festividades navideñas, se celebra el Sorteo del Niño. A la hora de escoger los números hay métodos para todos los gustos. Lotería Berenguela, la administración número 8 de Santiago ha llevado a cabo un análisis de cuáles son sistemas más frecuentes.

El número de la suerte

La astrología, ciencia que aplica el paralelismo entre los sucesos que acontecen en la tierra y las constelaciones como método de adivinación, afirma que existen una serie de números de la suerte para cada signo del zodiaco. Tomando estas cifras como referencia hay muchas personas que configuran la cifra con la que probar fortuna.

No obstante, el horóscopo no es la única forma de seleccionar los boletos de lotería. Una técnica, también muy popular, es la de asignar números a las letras del nombre y del apellido en función de la posición que ocupan en el abecedario. Una vez hecho esto, se van sumando hasta que solo quede una cifra.

El 5 y el 7: las terminaciones más demandadas

En el Sorteo del Niño, al igual que en el Sorteo de Navidad, las terminaciones favoritas de los compradores son el 5 y el 7 y la más “repudiada” el 0. Lo curioso es que, precisamente el 0 es la terminación más afortunada en la historia de este sorteo, repartiendo el primer premio en un total de 21 ocasiones, seguida del 7. En el extremo opuesto, las terminaciones menos afortunadas son el 3 y el 6.

La fecha de nacimiento

Las fechas señaladas y, en general, los eventos importantes para los jugadores, también salen a jugar en cada sorteo. Cumpleaños de familiares, aniversarios o edades de los hijos son solamente algunos ejemplos.

En definitiva, son múltiples las maneras con las que las personas seleccionan la forma en la que probarán fortuna cada año. Sea como sea, cada 6 de enero miles de jugadores esperan con ilusión un golpe de suerte que de un giro a sus vidas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.