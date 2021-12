La transparencia y veracidad de los perfiles de los profesionales registrados en Sportalis Emprendedores de Hoy

Sportalis es un portal de empleo especializado en empresas y profesionales del sector del deporte, el entrenamiento, el ocio y el tiempo libre. Uno de los beneficios que brinda es la posibilidad de filtrar la información, en función de lo que el usuario busque, ya sea una empresa o un profesional.

Sus funciones son muy útiles, entre ellas, la interfaz para el seguimiento en los procesos de selección para empresas. Aquellas que tengan una cuenta premium disfrutarán de algunas ventajas, como la opción de descargar la lista con la información de contacto de todos los candidatos interesados en la posición ofertada. Así, es mucho más sencillo elegir a los mejores candidatos y citarlos para sus entrevistas.

Cómo es el proceso de validación de los títulos en Sportalis Para ser un profesional del deporte certificado por Sportalis, primero es necesario crear una cuenta, facilitando una serie de datos personales y de contacto. Uno de los puntos clave del emprendimiento es que los estudios y las formaciones que cada uno dice tener, deben pasar por un filtro de autenticidad antes de aparecer como verificadas en el perfil del entrenador. El portal cuenta con un equipo que se dedica, únicamente, a verificar los títulos que los candidatos presentan.

Mientras las titulaciones o certificaciones presentadas se encuentran en proceso de validación, las casillas que indican la categoría profesional de cada técnico aparecerán en color gris. Si finalmente los títulos o certificados presentados son aprobados pasarán a figurar en distintos colores, dependiendo de la especialidad. De esta forma, los profesionales del deporte que aparezcan en Sportalis, ganan confiabilidad de cara a posibles empleadores o usuarios que quieran contratar sus servicios.

Los títulos acreditables por los profesionales se adaptan al marco europeo que regula las certificaciones expedidas en el ámbito deportivo. El proceso de validación es ágil y culmina, habitualmente, durante las 48-72 horas posteriores a la presentación de la documentación.

En Sportalis se conectan empresas y trabajadores del deporte El registro para las empresas del sector del fitness, los gimnasios o de cualquier otra especie que brinden servicios vinculados al deporte o la salud es gratuito. Con un simple trámite, cualquier entidad puede ponerse en contacto con miles de profesionales del entrenamiento y encontrar el candidato ideal para la tarea que buscan cubrir.

Con el plan free,se pueden validar hasta tres diferentes títulos o certificados, mientras que, con el premium,esta posibilidad es ilimitada. La variedad de acreditaciones que se pueden enviar es enorme: diplomaturas, ciclos superiores, másteres, doctorados, etc. A su vez, las credenciales se dividen en distintas familias profesionales: actividades deportivas, educativas y de ocio, actividades deportivas federadas, actividades acuáticas, etc.

La transparencia y veracidad de los perfiles registrados en Sportalis está garantizada por un riguroso proceso de validación que asegura un servicio de calidad por parte de todos sus profesionales.

