Super Shakes ecológicos de la mano de Mediterranean Foods

viernes, 24 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

Bajar de peso, aumentar la masa muscular, cuidar la salud y moldear la figura de manera natural son objetivos que pueden alcanzarse en poco tiempo, si la disciplina y la voluntad van de la mano de una línea de suplementos alimenticios como los productos ecológicos que ofrece Mediterranean Superfoods.

En su amplio catálogo online, destaca su línea de Super Shakes o batidos ideales para liberar el organismo de sustancias dañinas y aportarle todos los nutrientes necesarios para su óptimo funcionamiento.

Un batido para cada necesidad En el catálogo de esta tienda online,que envía sus productos a toda España, incluyendo las Islas Baleares, ofrece Super Shakes como alternativa para combinar con la leche vegetal, agua o zumos y transformar los desayunos, almuerzos, meriendas o cenas en platos con el balance perfecto de vitaminas, minerales, proteínas, aminoácidos y fibra. Lo mejor de la presentación de estos batidos es que pueden ser adquiridos tanto a granel en envases compostables o en envases de mayor tamaño de plástico reciclado.

El líder y cofundador de Mediterranean Superfoods, Diego De Castro Salau, ha creado fórmulas como Cúrcuma Chai Latte Eco, bebida ganadora de la Gold Medal Award of Innovative Products en la feria Natura Food 2017. Tiene un sabor dulce, delicioso aroma, intenso color y origen 100% natural. Ayuda a sanar procesos inflamatorios, rejuvenecer la piel y mejorar infecciones.

Otra de las propuestas es Organic Aminopower, un preparado para batido basado en tres extractos de proteínas vegetales como la de arroz, la de guisantes y la de cáñamo, libre de gluten, hormonas, colorantes y conservantes y apta para veganos. Está indicado para quienes deseen perder peso y ganar masa muscular, al consumirla antes o después del entrenamiento físico.

Uno de los shakes favoritos de los amantes de estos productos es el Brain Shake Eco, conformado por nutrientes que mejoran el rendimiento intelectual, la concentración, la memoria y el estado de ánimo. La harina de lúcuma, la de algarroba, de chía y de coco son componentes de esta fórmula, rica en oligoelementos, complejo B y omega 3.

Superalimentos 100% naturales y libres de toxicidad Todos los productos de Mediterranean Superfoods están libres de colorantes, conservantes artificiales, aglutinantes y otros aditivos perjudiciales para el organismo. Además, la empresa cuida todos los procesos de elaboración y empaquetado de sus productos para garantizar su sostenibilidad. De esta manera, el stock está conformado por alimentos con certificación ecológica, que no generan residuos.

Para quienes cumplen dietas baja en calorías, son veganos o deben cuidar el consumo de azúcar, los batidos de Mediterranean Superfoods son una buena alternativa, ya que dejan una sensación prolongada de saciedad. Los exquisitos shakes de esta empresa, cuyas prioridades son el bienestar integral del ser humano y su entorno vital, aportan beneficios como energía, vitalidad, protección y resistencia.

