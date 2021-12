​El canto del gallo nos da una nueva esperanza

Recordando años atrás, siempre se ha celebrado la Navidad. En esos tiempo, no estaba tan marcada la envidia, egoísmo hipocresía, revanchismo. El mensaje que esta nueva Navidad, nos trae, es que, ya dejemos atrás las guerras el odio, revanchismos, los conflictos, y que el entendimiento entre por el dialogo, como una alternativa para resolver los conflictos, de lo contrario, no son los gobiernos quienes sufren es el pueblo.



Por supuesto. En todos los tiempos ha habido Navidad para ricos y pobres, cada cual disfruta de acorde a su manera, y posibilidades, sin embargo, la navidad es para todos, así o asa. Así. Como el aire, viento, sol, luna lluvia, el universo es de todos y no se paga por obtenerlo, así mismo es la Navidad, es para todos. Al final ricos y pobres, la disfrutamos y anhelamos lo mismo: la paz, tranquilidad y el sabio entendimiento entre los gobernantes del mundo y sus pueblos.

Entonces, ¿podría existir una Navidad sin luces?, claro que si, aunque sería como ver el universo sin estrellas, sus luceros y fenómenos aparecidos en sus momentos, empero, no alumbraría el camino, sería una navidad en tinieblas ó a oscuras, que, no podría iluminar a la pobreza y la riqueza aquí en la tierra. ¿Habrá navidad allá? de seguro existe, porque acá cuando el ser humano muere queda la materia-cuerpo físico-y el espíritu va a la antesala del Tribunal de Dios, en espera de la Justicia Divina. No obstante. La navidad, siempre será navidad, en cualquier lugar, con la variante de realidades distintas y sabores del momento.

Es muy ambicioso, pero la esperanza no debe perderse, ni olvidarse, es la fe misma. Es, Importante recalcar, queremos que, esta navidad nos regale vivir en paz, fuera de todo odio, venganza, y que vengan los regalos repletos de más trabajo para todos, entre otras cosas... para sobrevivir, que ese sea el verdadero regalo en estas navidades 2021, y siempre. Que los poderosos, gobiernos, potencias mundiales, políticos, del planeta den una buena sorpresa fomentando el trabajo, el bienestar común, la paz concordia, y decirle no a la guerra, no a los bloqueos de todo tipo.

Ese es el canto del gallo navideño 2021. Aunque, en Navidad siempre estará presente, el tiempo de luz del día, y noctámbulo (a). Que las familias disfrutan de ese día especial, quizás para otros no sea. Y, como lo reitero, en navidad se compra, baila, el que toma licor, se escucha el casquido de las copas con el mejor vino o no, y la comida predilecta de las familias es a sus gustos, unos comen pavo, otros pollo, y etc..., otros comen gallo pinto o nada, "pero siempre es navidad", cada cual conforme a sus posibilidades celebran su navidad, y los niños juegan con sus triquitracas, bombitas, candelas romanas y más luces que adornan el ambiente, en fin toda una algarabía en espera del nacimiento del niño Jesús.

Ojalá. Esta nueva Navidad 2021, y por siempre, una a la humanidad, que esta fracturada. Ya vemos que: Rusia y EE.UU., están en constantes amenazas de guerra, China igual, el mundo europeo y bloqueos de todo tipo por aquí y por haya, y etcéteras, para perjudicar a las sociedades, a los gobernantes no.

Por favor, ya dejen de estarse amenazando, y actuar como niños ¿acaso no tienen piedad del mundo? ¿acaso se creen los dueños del mundo? acuérdense, que ni la silla presidencial donde se sientan es de ustedes, pertenece al pueblo, a este se deben, sino fuera por un pueblo no estarían dónde están, es por eso que deben dar todo al pueblo hasta la última gota, pero no sólo a un pueblo que ustedes escojan, es a todos por igual sin excepción. Feliz navidad 2021 a todo el planeta.