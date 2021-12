La sexta ola: estemos preparados para lo que se nos viene encima

El Presidente convoca a las autonomías para el día 22, para tratar sobre las normas ante la sexta ola; bien pensado, así se anularán las Navidades. “La humanidad no encuentra salida al virus que los tiene presos; el malvado espíritu los tiene en sus redes. Hoy es el que gobierna el mundo junto a sus secuaces, sus socios, que los ayudan destruyendo a los habitantes del mudo. Estoy asqueado de ver tanta podredumbre y miseria.

El infierno se vive en la tierra y todo lo inmundo está aquí, los mandamientos han sido abandonados, fueron dados para un buen vivir y ser respetada, pero han sido tirados a la basura” “¡Ay de mi Iglesia católica que pena me da! Yo permitiré esta purificación de ella, mis templos serán saqueados, incendiados, profanados, lo que ya está ocurriendo. Roma mi Roma, tus días están contados, te miro y observo desde lo alto y, pagaras por tus infidelidades.” (Estos dos párrafos entrecomillados, están tomados de Adoración y Liberación, con el título “Damián Galerón: auténtico documento profético privado.” de fecha 14 Noviembre 2021.)

Esto solo se puede vencer con la conversión y esto lo tiene que iniciar la Iglesia Católica, pero no lo entienden, la mundanidad y desacralización, ha impedido que muchos Jerarcas de la Iglesia Católica, ni ven ni entienden; están muy ocupados hablando de los inmigrantes, de los refugiados, de la dignidad de los homosexuales y de los miembros de LGTB, de una Iglesia Universal, de la ecología, de la madre naturaleza, etc. etc. Y a Cristo ya ni se le menciona, ni el pecado, ni la gracia, ni la oración, ni el infierno, ni el cielo, ni de nada espiritual o sagrado; han destruido la Iglesia Católica que Cristo fundó.

Comparemos la Iglesia que había con el Papa Benedicto XVI y con el Papa Francisco, éste muy aplaudido por los homosexuales, LGTB y por todas las ideologías progresistas y degeneradas; se insiste en la dignidad de la persona pero una cosa es la persona y otra el pecado, pero no se habla de la conversión, con lo cual el mandato de Cristo de ir y predicar el Evangelio, el que crea y se bautice se salvará, al que no crea será condenado, queda olvidado . Por tanto, como no se ve ningún signo en la Iglesia Católica que está casi destruida, que mueva a los fieles a la conversión, a la penitencia, a reconocer nuestro pecado, Satanás seguirá esclavizando el mundo. Se ha olvidado la evangelización, han destruido la Divina Eucaristía y han hecho inútil la Pasión y Muerte de Cristo.

La purificación ya es inevitable; queda un resto fiel, pero es insuficiente. Lo que está por venir no será fácil para nadie, “el refugio seguro son los Corazones de mi Madre Inmaculada y el Mío”. Se acercan acontecimientos y sin tardar que causarán mucho sufrimiento a todos, pero para los que han permanecido fieles, aunque también tengan que sufrir, saben que esa es su liberación, el gozo, la alegría, la paz que irradia Cristo con su Gracia, hará que este resto sean como estrellas fulgurantes que expandirán por todo el mundo la Divinidad, el Amor, y la Adoración a Cristo Jesús Hijo de Dios y Dios como el Padre, que reinará en todo el mundo y El será el Todo para todos. Si vienes conmigo y alientas mi fe si estás mi lado a quien temeré.