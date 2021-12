Flor de las nieves a su pesar Venancio Rodríguez Sanz Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 24 de diciembre de 2021, 08:44 h (CET) Cuenta una antigua leyenda, que en una montaña creció entre las piedras una pequeña Leontopodium alpinum. Que, según decían todos, se le había subido el pavo a la cabeza de tantos elogios como recibía. En realidad, ella se decía a sí misma:” nadie quiere estar conmigo. Soy una misántropa condenada a vivir sola aquí arriba al abrigo de estos fríos muros que me protegen y me aíslan. En compañía de mis tristes pensamientos. Leyendo a los clásicos, escribiendo poesías. Soy una apestada en peligro de extinción”...

Aunque la flor de las nieves era muy educada con todos; las hierbas del valle al verla tan hermosa y culta, se sentían acomplejadas cuando alguna vez el viento las llevó a su lado. Aunque, tanto unas como otras, en el fondo deseaban ser amigas: las hierbas porque en realidad sentían admiración por ella y Edelweis, porque quería sentirse querida. Dada la imposibilidad de juntarse, para ocultar aquel sentimiento las dos exaltaban en la otra lo que justificaba su distanciamiento, mientras que ponderaban las supuestas virtudes de la tribu a la que pertenecían.

El lirio quiso mediar entre las dos invitándolas a cenar en su mesa el día de Navidad. Pero el alcohol aflojó sus lenguas distanciándolas aún más. Al día siguiente siguieron deseándose las dos sin poderse encontrar: una en lo alto de la montaña y la otra en el fondo del valle. Y así siguen hasta nuestros días. Y es que, en ocasiones, los dones suelen tener aparejadas cosas indeseables...

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Crisis en el Gobierno de Navarra? UPN deberá revisar su actual estrategia política e incorporar a su bagaje político la llamada inteligencia maquiavélica Gustos patéticos En gran parte elegimos el panorama, luego... ​El canto del gallo nos da una nueva esperanza Ojalá esta nueva Navidad 2021, y por siempre, una a la humanidad, que está fracturada Feliz Navidad para todos Hace 2021 años, vino al mundo hecho Hombre el Hijo de Dios, en la ciudad de Belén. Y todo cambió para los hombres y el mundo La sexta ola: estemos preparados para lo que se nos viene encima Jaime Fomperosa Aparicio, Santander