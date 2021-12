​Restricciones severas en Europa José Morales Martín, Gerona Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 24 de diciembre de 2021, 08:42 h (CET) Desde hace días, aproximadamente un mes, han vuelto las restricciones severas en varios países de Europa para hacer frente a la sexta ola, que algunos aseguran es la ola de los no vacunados. En Austria han decretado un nuevo confinamiento y a partir de febrero se va a imponer la vacunación obligatoria.

Con la legislación sanitaria que tenemos en España la vacunación no se puede hacer obligatoria. Tampoco es conveniente aunque los casos más afectados por esta nueva ola sean los no vacunados. Esto ya quedó resuelto en julio por el Tribunal Constitucional después de que Galicia promulgara una ley que incluía la posible inoculación obligada. En Austria, cuando ha estallado la nueva ola, solo estaba vacunada el 65 por ciento de la población. En España el 90 por ciento. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.