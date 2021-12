La intuición es una estrella

Para escribir bien, no basta con saber escribir. Para dibujar bien, no basta con saber dibujar. Para jugar bien al tenis, no basta con saber jugar. Al igual que estas cosas, así pasa con todo. Muchos se piensan que para escribir un buen libro, hay que saber muchas palabras, tener una vasta cultura, haber tenido una vida intensa plena de experiencias, etc. Pero vemos en la práctica que esto no es así. Vemos que si esto fuera así, todo el mundo podría llegar a ser un Cervantes. Vemos que aunque así lo fuera, no toda nuestra producción merecería un 10. Entonces, ¿Qué hace falta para ser muy bueno en algo? Yo no lo sé.





Lo que sí sé es que lo que hace falta no te lo pueden enseñar en ningún sitio: ha de nacer dentro de cada uno. Y aún así, aquello que te nace, en ocasiones nace fuera de su tiempo, porque no hay un criterio formado para poderlo juzgar. Así le pasó a Vincent van Gogh, que murió sin haber vendido ni una sola de sus pinturas. Y ahora ¿Cuánto daríamos por uno de sus cuadros? Aunque este hecho debería de sonrojarnos pues pone en evidencia lo fútil de nuestro criterio, esto debería de animarnos a no buscar la popularidad, sino a ser fieles a la estrella de nuestra intuición.