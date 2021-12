La ciberseguridad de las empresas, un desafío global y prioritario para 2022 Emprendedores de Hoy

jueves, 23 de diciembre de 2021, 20:14 h (CET)

A nivel global, se producen 350.000 ciberataques diarios, tal y como afirma IDC Research. Para los especialistas en ciberseguridad, como Jaime Guimerá (CTO – SECUORA), estos datos preocupantes tienen una evidente justificación: “La implementación del teletrabajo, la transformación digital de las empresas, el auge del comercio electrónico, el uso de dispositivos móviles, la cada vez mayor “hiperconectividad” y el creciente uso de la tecnología en general en cada acción de nuestra vida diaria”.

Como consecuencia, la ciberseguridad de las empresas se ha convertido en un desafío global y prioritario que va más allá de proteger ordenadores. Se trata de “construir espacios seguros que previenen y responden de forma rápida, automática e inteligente”, añade Unai Mata (CCO – SECUORA)

Un ciberataque puede llevar al cierre cualquier empresa: 63 días para resolver un código malicioso y 35.000 euros de pérdidas. Un código malicioso puede demorarse hasta dos meses. Así lo recogen desde Accenture, quienes también señalan que solucionar un ransomware puede llevar 32 días.

“En España, para una pyme ser víctima de un ciberataque se traduce, en el mejor de los casos, en afrontar pérdidas de en torno a los 35.000 euros, mientras que, en el peor, puede suponer el cese definitivo de la actividad”, según Unai Mata, CCO de SECUORA.

No se trata solo del tiempo que se requiere o de sí la empresa es capaz o no de afrontar una situación de crisis como esta. En palabras de Unai Mata: “También entran en juego la confianza y reputación de la propia organización de cara a sus clientes y proveedores, así como la responsabilidad legal y frente a toda la sociedad”.

Los ciberataques han incrementado desde 2020 y la tendencia no deja de crecer Pero no quedan aquí las cifras que se deben tener en cuenta: “El 99,8% del tejido empresarial español, mayoritariamente pymes, no se considera objetivo de un ciberataque”.

Sin embargo, en lo que va de año se han registrado: “300.000 ciberataques a pequeñas y medianas empresas españolas, un 70% más que el año pasado”, según el informe Escudos 2021 de la Agencia Española Exsel.

Tampoco quedan libres las grandes corporaciones, especialmente el sector bancario. Este ha sido uno de los principales afectados en el primer semestre de 2021: un 1.318% más de ataques ransomware.

Así lo recoge el informe ‘Ataques desde todos los ángulos: Resumen de ciberseguridad de mediados del año 2021′, publicado por Trend Micro, quienes en otro informe señalan lo siguiente:

“El 80% de las organizaciones de todo el mundo cree que es probable que experimenten una brecha en datos que afecte a los datos de los clientes en los próximos 12 meses”. Tal como se presenta en el Informe Bianual del índice de Riesgo Cibernético.

Para el CCO de SECUORA: “Evitar posibles ciberataques es una tarea que nos compromete a todos y que nos obliga a cuidar hasta los aspectos más cotidianos. No solo las empresas están expuestas, cualquier ciudadano puede ser víctima de un ciberataque”.

Lo que recomiendan los expertos para un 2022 más ciberseguro Ataques más sofisticados, incremento de las campañas de phishing, aumento de los ramsomware, de fugas de datos, de robos de credenciales, la hiperconectividad… Estos son algunos de los principales desafíos en materia de ciberseguridad para el 2022 en los que Unai Mata y su equipo ya están trabajando.

Para afrontar los retos presentes y futuros, añade, “es importante contar con soluciones integrales avanzadas y un equipo especializado que te asesore y vele por la ciberseguridad de tu organización”.

SECUORA, Ciberseguridad 360º Para hacer frente a los peligros y riesgos de internet, existen empresas como SECUORA, especializada en ciberseguridad y con años de experiencia en el sector. Esta empresa canaria, perteneciente al Grupo Valora, está formada por reconocidos profesionales que proporcionan servicios y soluciones integrales e innovadoras desde una perspectiva 360º de la ciberseguridad.

Y es que, en materia de ciberseguridad, lo fundamental es ir un paso por delante. Para lograrlo, añade Unai Mata: “Es crucial que las empresas cuenten con servicios y soluciones avanzadas como las que brinda un Proveedor de Ciberseguridad Gestionada (MSSP) o un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) y que exista un alto nivel de concienciación en materia de ciberseguridad en toda la ciudadanía, el tejido empresarial y las administraciones públicas”. Solo de esta forma se podrá afrontar un desafío global y prioritario para 2022 como es la ciberseguridad de las empresas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La ciberseguridad de las empresas, un desafío global y prioritario para 2022 Los sitios más recomendados para viajar esta temporada en FB Viral El Patio Vertical, un sitio con café de calidad y atención exquisita Indemnización por estar en lista de morosos, defender el derecho al honor de la mano de Bufete-RA Renting tecnológico flexible de la mano de Bitarent