Helloteca ofrece soluciones hipotecarias de hasta el 100% del valor de la propiedad

jueves, 23 de diciembre de 2021, 19:00 h (CET)

Elegir una hipoteca es uno de los aspectos más relevantes para alguien que desea adquirir una propiedad. En la elección no solo es importante el corto plazo, es decir, poder comprar la vivienda, sino también escoger la hipoteca que mejor se adapte a la situación de la persona en el largo plazo. Calcular el ahorro que implica decantarse por uno u otro tipo de interés, comprender las diferencias entre tipo fijo y variable, los gastos en que se incurre y también saber que el tomador de la hipoteca puede cumplir con su pago adecuadamente en la actualidad y después de 5 o 10 años.

En este contexto, existen en la actualidad numerosas compañías que ayudan a conseguir la hipoteca que más se adapta a las necesidades y situación del cliente, algunas de ellas con características altamente atractivas. No todas son capaces de encontrar soluciones de financiación del 100%. Helloteca es una de las pocas hipotech experta en este tipo de hipotecas, más complejas, que requieren expertos y mucho conocimiento del mercado.

Posicionada como una de las principales plataformas de gestión de hipotecas online del mercado español, Helloteca brinda a sus clientes la oportunidad de acceder a una hipoteca 100% financiación.

Financiación de hasta el 100% de la mano de Helloteca Frecuentemente, uno de los mayores obstáculos de quienes desean comprar o cambiar de casa es no contar con el dinero suficiente para el anticipo o que la persona prefiera tener algo de liquidez. Otro de los casos comunes es que su banco no ofrezca las condiciones necesarias para llevar a cabo la compra mediante financiación 100%. Ante estas y otras situaciones similares, Helloteca ha llegado al mercado para ofrecer soluciones para acercar aún más a sus clientes al sueño de una casa propia.

Además de especializarse en la gestión y tramitación de hipotecas online, esta plataforma brinda servicios orientados a la búsqueda de medios para financiar hasta el 100% del valor de la propiedad.

Para quienes no desean descapitalizarse al comprar una propiedad o necesitan hacer reformas, Helloteca figura como la alternativa ideal, ya que permite a los usuarios optar por la financiación total y, además, elegir entre los distintos tipos de intereses según las condiciones de cada persona. Para estas operaciones se realiza un estudio de viabilidad totalmente gratuito y, si el cliente quiere continuar con la operación, se pactan unos honorarios a éxito. Es decir, solo se pagan si Helloteca consigue la financiación del 100%.

Escoger una de las mejores hipotecas del mercado con el Método Helloteca Con el profesionalismo, la experiencia y el uso de tecnología puntera en la gestión y tramitación online de hipotecas, la plataforma de Helloteca se caracteriza por la facilidad de uso que permite a los clientes comprobar la viabilidad de su hipoteca y optar por las mejores condiciones del mercado financiero.

A través del método Helloteca, los clientes tienen la posibilidad de obtener su hipoteca ideal en tan solo tres pasos. A través de la web y completando y aportando información muy concreta, podrán comprobar su viabilidad y recibir las condiciones preliminares del proceso de gestión, siempre con el acompañamiento de un gestor experto.

Posteriormente, es necesario subir la documentación solicitada por la plataforma, con la que los profesionales gestionarán las mejores alternativas del mercado adaptadas a la situación y necesidades de cada cliente.

Tras el estudio y la búsqueda, Helloteca ofrece las mejores alternativas de acuerdo con el perfil de la operación para que el cliente elija la que mejor se adapte a sus preferencias. De allí, el acompañamiento de los profesionales se mantiene hasta lograr la firma de la hipoteca y garantizar el cierre exitoso de la operación.

Un trámite seguro, sencillo, fácil y rápido es lo que garantizan los profesionales de Helloteca a través de sus servicios.

