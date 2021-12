La tienda de vestidos de novia Sujhalúa ofrece un servicio totalmente personalizado Emprendedores de Hoy

jueves, 23 de diciembre de 2021, 17:55 h (CET)

Una boda es un momento muy especial con el que muchas mujeres sueñan. Para la ceremonia, tanto la novia como el novio intentan ir elegantes, ya que son los protagonistas del evento.

En Torredembarra, Sujhalúa es una tienda de vestidos de novia que ofrece espectaculares prendas de algunas firmas más destacadas, lencería y todos los complementos necesarios para este día único. Además, la boutique brinda una atención 100% personalizada, con un trato amable y ameno.

Vestir bajo el sello de la boutique Sujhalúa El día de la boda, el vestido de novia se lleva muchas miradas. Por eso, resulta imprescindible cuidar hasta el más mínimo detalle del outfit. Esto es posible gracias a la ayuda de la boutique Sujhalúa, la cual que ofrece un servicio integral caracterizado por una excelente atención personalizada.

Esta boutique ofrece vestidos de novia con tres características muy importantes: la sofisticación, la comodidad y la sensualidad, para que la dama deleite con su atuendo a los invitados, pero que a la vez pueda disfrutar de la ceremonia.

Los vestidos de novia que se pueden adquirir son de marcas destacadas, con diseños originales y telas de calidad. Además, quienes deseen un diseño 100% exclusivo pueden solicitarlo. La boutique se encarga de todo, siempre pidiendo el visto bueno del cliente: el tipo de tela a elegir, el patronaje y la elaboración de la prenda de estilo propio y único.

Los accesorios y lencería que ofrece Sujhalúa Para que la novia luzca espléndida, la boutique Sujhalúa también cuenta con todos los complementos necesarios para darle un plus al vestido de novia, tales como tocados, tiaras medievales, velos lisos y de encaje y zapatos de la marca Membur.

Sujhalúa sabe que la luna de miel también es un momento especial para la pareja y la tienda vende todo tipo de lencería para la ocasión, como ropa interior, corsés y ligueros, entre muchas cosas más.

Organizar una boda requiere de mucho tiempo y dedicación. No obstante, todos los detalles referentes al vestuario se pueden dejar en las manos de la boutique Sujhalúa. Desde su página web, las personas interesadas pueden reservar una cita y Susana Zafra estará encantada de asesorarles. Su carrera profesional empezó con la planificación de viajes de novios y, de su pasión por el contacto personal e íntimo con tantas novias, nació su tienda. “Queremos sorprender y ser cercanos, crear juntas ese vestido tan especial, único y personal, con detalles y complementos, para eso trabajamos con las mejores marcas y, si es necesario, lo podemos elaborar en exclusiva, porque no hay nada más bonito para mí que dibujar el vestido y hacerlo real”, asegura.

