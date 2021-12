Marketing de influencia, tendencias para el 2022 Emprendedores de Hoy

El marketing de influencia está en auge y este nuevo año, aún seguirá evolucionando para continuar siendo un factor esencial para las marcas. A lo largo de este artículo, los lectores podrán descubrir las novedades y tendencias que se anticiparán a las campañas de las marcas líderes del año 2022, compartidas por la agencia de influencers 360 y estrategia digital Let´s Be Influenced.

El influencer marketing es un sector que se ha convertido en un imprescindible en las áreas de comunicación y marketing de las empresas. Es un hecho que las campañas lideradas por influencers funcionan mejor, tienen más impacto y audiencia que otros medios. Por ello, el futuro del marketing depende en gran medida del futuro de los creadores de contenido.

La gran importancia del metaverso Entre las tendencias de marketing más potentes para el 2022, se encuentra el metaverso. Se trata de una realidad virtual en la que se pueden realizar todo tipo de acciones con avatares en 3D. Algunas marcas ya han empezado a trabajar con este mundo digital virtual.

Un vínculo más próximo entre marcas y consumidores Otra de las novedades es que las marcas ya no solo ven consumidores, ven personas. La relación que se establece entre marcas y usuarios ha evolucionado para entablar vínculos más reales y cercanos. Por ese motivo, contar con influencers y convertirlos en las caras conocidas que representan las marcas estrecha la conexión con los clientes y lo consideran un trato más cercano. En vez de conectar con ellos a través de una publicidad fría y distante, es más creíble que lo recomiende un conocido al que se sigue en redes sociales desde hace años y se conoce su vida a diario como si fuese un amigo.

Comprar sin salir de la plataforma, una gran funcionalidad Por otro lado, el Live Streaming eCommerce es una función ya incorporada en muchas plataformas sociales como Facebook, Instagram o TikTok que permite a las marcas agregar enlaces de compra directos para que los espectadores puedan comprar sin tener que salir de la aplicación. En esta novedad, los influencers también son clave para generar confianza en la marca y promover las ventas. Será una de las tendencias más importantes del nuevo año.

Twitch, un nuevo actor clave En 2022, Twitch también formará parte del mundo del influencer marketing y tendrá mucha más repercusión en las colaboraciones con marcas. El éxito de este formato se debe al streaming, las retransmisiones en directo y las reacciones inmediatas de los usuarios. La plataforma se caracteriza por su espontaneidad, lo que ha llamado la atención de los anunciantes.

La gran popularidad de los contenidos de audio Para este nuevo año, las marcas pondrán su interés en influencers con contenidos en audio. Los podcasts y las aplicaciones relacionadas han incrementado su popularidad en los últimos meses. Los creadores de contenido ya están moviéndose para formar parte de estas plataformas para compartir experiencias, historias y contenido con sus seguidores.

