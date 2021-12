Tuperito.online, un directorio de peritos donde los usuarios pueden publicar su perfil y recibir peticiones de clientes Emprendedores de Hoy

Encontrar expertos en diversos temas que asesoren sobre diferentes campos es cada vez más necesario. En ocasiones, el desconocimiento sobre temas judiciales, médicos, arquitectónicos, psicológicos y muchos otros puede ser la causa de la pérdida de tiempo y dinero.

En este contexto, Tuperito.online es una web que funciona como un directorio de peritos y se ocupa de reunir a expertos y conocedores certificados y avalados en diferentes áreas. De esta forma, facilita la búsqueda de un perito en temas específicos o la búsqueda de clientes en los campos de experiencia de cada profesional.

¿Cuál es el trabajo de un perito? Un perito, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es un “experto o entendido en algo”. Esta persona suele dedicarse a asesorar, realzar informes o investigar temas y aspectos específicos, para facilitar la toma de decisiones o el avance de algunos proyectos. Esta labor, al ser realizada por un experto, debe ser objetiva e imparcial.

Tuperito.online es el sitio web de asesoramiento especializado y multidisciplinar, con más de 25 años de experiencia en el sector. La empresa ayuda a más de 30.000 usurarios a encontrar un perito previamente acreditado y avalado, quien se hace responsable de cada uno de los clientes adquiridos en la plataforma. Esto convierte al portal en uno de los directorios de peritos líderes de España, con más de 200.000 casos, gestionados en categorías como medicina, psicología, psiquiatría, arquitectura, ingeniería, etc. Sus peritos están distribuidos en 40 ciudades de España, incluyendo Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza. El trabajo de Tuperito.online se ha incrementado de manera considerable durante los últimos 3 años.

Garantía de rentabilidad y crecimiento profesional La plataforma Tuperito.online no solo permite que los clientes encuentren a expertos acreditados en diferentes temáticas, sino que también facilita a los peritos la búsqueda y el cierre de negocios con estos clientes. En la web, ingresan un promedio 1.000 clientes nuevos en busca de peritos, lo que garantiza una rentabilidad y un crecimiento profesional para el perito, el cual puede ofrecer sus servicios profesionales y lograr que interesados en un área de conocimiento les contacten de manera directa.

Para ser visible en la plataforma, el perito solo debe invertir en su profesión y en sus conocimientos, contratando una membresía anual que le permitirá recibir directamente las peticiones de los clientes gratis. Según la plataforma, la tasa de éxito de un profesional sénior es del 35-50%, lo que significa una gran oportunidad para aquellos peritos expertos en diferentes disciplinas, en busca de crecimiento y captación de nuevos clientes.

