Alfa Inmobiliaria inauguró 45 nuevas oficinas en 2021, impulsada por la pujanza del sector Comunicae

jueves, 23 de diciembre de 2021, 16:06 h (CET) La red cuenta con un total de 218 oficinas, presencia en México, República Dominicana, Francia, Bolivia, y próximamente operará en Ecuador La red Alfa Inmobiliaria, la mayor de red de comercialización de bienes inmuebles en España, anuncia que a lo largo de 2021 ha inaugurado 45 nuevas oficinas franquiciadas. Además, en la actualidad existen 23 agencias más en fase de formación, que se irán incorporando a la red en los próximos meses.

Con estas nuevas aperturas, Alfa Inmobiliaria alcanza las 218 oficinas, de las que 108 están en España, 107 en México, y otros puntos de venta en Francia, República Dominicana y Bolivia. Además, en breve se incorporará al mercado ecuatoriano a través de una Master Franquicia para el todo el país.

Esta importante expansión, lograda principalmente en la segunda mitad del año, responde al plan estratégico 2020-2023. Gracias al mismo, Alfa Inmobiliaria ha recuperado su posicionamiento en provincias como Huelva, Ávila capital, Málaga, Orense, Ciudad Real y Zaragoza. Como curiosidad, la compañía afirma que Málaga es la provincia donde este modelo de negocio ha despertado más interés y las estimaciones del 2022 prevén cerrar el año con más de 8 puntos de venta en la provincia. Por su parte, la Comunidad de Madrid, sede de la compañía, es la región donde la compañía tiene mayor presencia, con 62 puntos de venta en la actualidad.

La red Alfa Inmobiliaria cumplirá en enero sus 25 años en el sector. Su amplia trayectoria ha permitido crear una compañía de servicios inmobiliarios integrales cuyo objetivo es ofrecer a sus clientes una total garantía en las transacciones, y ofrecer un modelo de negocio rentable y duradero a sus franquiciados.

Un modelo de negocio con diversos formatos

La filosofía de Alfa Inmobiliaria consiste en ofrecer a cada emprendedor un modelo de negocio que se adapte 100% a sus necesidades y perfil. Para asesores inmobiliarios con Experiencia, Alfa cuenta con la Concesión FIA 72%, una concesión sin Canon de Incorporación, donde se podrá desarrollar la actividad Online (desde su domicilio o despacho profesional), sin personal, y sin royalty fijos, con un beneficio del 72% sobre sus ventas (pudiendo alcanzar el 100%). De la misma forma, cuando el profesional lo considere, podrá cambiar a las concesiones de tarifa plana (Essential, Premium o Premium Plus).

Acerca de Alfa Inmobiliaria

Los orígenes de Alfa Inmobiliaria se sitúan a principios de los 90, cuando un grupo de profesionales del sector inmobiliario se unió para desarrollar sistemas de trabajo conjunto de una red inmobiliaria, y así crearon sistemas de venta, captación, retribución para los comerciales, etc. Fruto de esta experiencia acumulada, se crea en 1.996 Alfa Inmobiliaria, con el objetivo de crear una red inmobiliaria nacional. Un año después Alfa Inmobiliaria contaba con 100 agencias.

Actualmente, Alfa Inmobiliaria opera a través de más de 100 agencias franquiciadas en España, y 110 oficinas más a nivel internacional - México, República Dominicana y Francia, cuenta con más de 25 años en el sector y está estructurada como una corporación de Servicios Inmobiliarios Integrales que ofrece a sus clientes una total garantía en las transacciones.

