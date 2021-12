The Simple Rent celebra su estrategia de expansión con un evento único y exclusivo por sus 100 franquicias Comunicae

jueves, 23 de diciembre de 2021, 16:10 h (CET) The Simple Rent ha alcanzado un gran hito en este 2021 al alcanzar, el pasado mes de octubre, su franquicia número 100 superando, con ello, todas las expectativas de crecimiento y de expansión fijados En estos dos últimos años, la enseña ha visto como su modelo de negocio no solo sobrevivía a la situación de crisis creada por la pandemia, sino que incluso crecía de manera exponencial. Así, The Simple Rent ha afianzado su posición de líder en el sector del alto standing gracias al concepto revolucionario sobre el que nació: una red de agentes online capaces de eliminar las barreras físicas y de realizar cualquier gestión desde cualquier lugar gracias a su fuerte componente tecnológico.

Todo esto ha llevado a esta red de franquicias a contar, en tan solo cuatro años desde su fundación, con más de 100 franquicias a nivel nacional y a poner ya las vistas en la expansión internacional.

Este gran éxito de la enseña fue celebrado el pasado día 2 de Diciembre en Madrid. Fortuny Restaurant & Club fue el selecto espacio elegido para albergar este importante evento donde se dieron cita el propio equipo de la marca y sus socios franquiciados junto con destacadas personalidades. Además, se entregaron los Galardones The Simple Rent 2021 como reconocimiento por su labor a cinco de los franquiciados de la marca.

Según la propia Sonia Campuzano, Fundadora y CEO de The Simple Rent: “este evento es mucho más que una simple celebración. Es un punto de inflexión para la marca y para todos los que lo han hecho posible. Es la materialización de un sueño que nació hace tan solo 4 años. Es la prueba del potencial del modelo de negocio. Y es que 100 franquicias son solo el principio. La capacidad de expansión dentro y fuera de España es tan grande que no existen límites”.

Esplendor, éxito, reconocimiento y potencial de crecimiento son los tres pilares sobre los que se construyó esta gala. Una celebración única en la que profesionales del sector y destacadas personalidades pudieron intercambiar impresiones y disfrutar de un momento único.

