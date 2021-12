Ecoemisores.com: Un sitio web para comprar electrodomésticos de bajo consumo Comunicae

Uno de los principales desafíos del mundo actual es reducir el impacto de las actividades del hombre en el medioambiente. Con esta idea en mente, los fabricantes de electrodomésticos se han dado a la tarea de crear productos cada vez más ahorradores y eficientes en cuanto al consumo eléctrico.

En la página ecoemisores.com se encuentra una larga y detallada selección de los aparatos cotidianos que menos energía consumen. Esta web cuenta con cuatro categorías: electrodomésticos, climatización, iluminación y calefacción.

Entre todas las categorías, son alrededor de 300 electrodomésticos de bajo consumo los que componen su catálogo. Este tipo de aparatos son cada vez más buscados no solo para mitigar un poco el impacto ambiental, también para reducir la factura mensual de luz.

La sección de electrodomésticos está conformada por los equipos más básicos y cotidianos que, por lo general, no pueden faltar en ninguna casa. Todo lo necesario para empezar a tener un hogar más amigable con el medioambiente es posible hallarlo aquí, ya sea una nevera, horno, lavadora, lavavajilla, microonda, nevera, vitrocerámica o secadora de ropa.

Desde siempre, los aparatos diseñados para climatizar ambientes son de los que más consumen energía; esto se debe a que tienen la necesidad de generar frío o calor. Sin embargo, en esta página web han seleccionado únicamente a aquellos aires acondicionados, deshumidificadores o ventiladores cuyo consumo es eficiente.

Debido a que las bombillas y lámparas permanecen encendidas durante muchas horas diariamente, son unas de las principales fuentes de derroche energético. En la web ecoemisores.com tienen toda una sección dedicada a la iluminación, donde muestran una variada gama de bombillas, lámparas, lámparas de cultivo y tiras LED que tienen un consumo eléctrico entre 80 % y 90 % menor a las típicas bombillas incandescentes.

El área de calefacción es la más nutrida y extensa en este sitio web. En ella presentan aparatos como radiadores, chimeneas eléctricas, toalleros eléctricos, convectores eléctricos y un largo etcétera. Siguiendo la temática de la página, cada uno de estos equipos tiene un consumo eléctrico mucho menor al promedio.

Por ejemplo, si alguien se interesa en un calefactor de baño de bajo consumo, al hacer clic en el que elija comprar será redirigido hasta Amazon. Posteriormente, concluirá su compra de manera convencional y tendrá acceso a todas las garantías y/o promociones que Amazon suele ofrecer a sus clientes.

