La importancia de los administradores de fincas según Grupo Adhome Comunicae

jueves, 23 de diciembre de 2021, 15:30 h (CET) Todo el mundo sabe que una comunidad de vecinos tiene que estar administrada por profesionales externos, a estos profesionales se les denomina administradores de fincas Los administradores de fincas en Alicante son bastante famosos, ya que, al estar en zona costera, la mayoría debe administrar muchos detalles diferentes a edificios situados en el centro de España.

Funciones de un administrador de fincas

Desde el Grupo Adhome informan de varias de las funciones más importantes de un administrador de fincas son las siguientes:

Cumplimiento de las normas de convivencia

Como medida inicial, es importante que, dentro de una comunidad de vecinos, donde cada persona tiene un tipo de vida y una educación diferente, se respeten.

Para ello, existen unas normas establecidas en una reunión dentro de toda la comunidad en la que se establecen conceptos básicos.

Estos administradores son los encargados de asegurarse que todas estas normas establecidas sean cumplidas, tanto instalaciones, como servicios dentro del edificio, prestando un servicio de solución cuando algún servicio o instalación del edificio falle.

También se asegurarán de que todos los vecinos del edificio tengan sus pagos al corriente, apercibiendo a quien no cumpla como el resto de vecinos.

Presupuestos y elaboración de los mismos

Otra de las funciones más importantes que realizan es la elaboración de presupuestos. Estos profesionales están capacitados para preparar presupuestos que contemplen todos los futuros gastos previstos para un determinado periodo de tiempo y la manera en la que se procederá a realizar los cobros.

Encargados del mantenimiento del edificio

Todo el mantenimiento del inmueble será llevado a cabo por los administradores de la comunidad. En caso de necesitar realizar una reparación en el edificio, éstos tomarán las medidas necesarias para que esa reparación se realice de la manera más rápida posible.

Obras del edificio

Como establece la legislación española, el encargado de ejecutar todos los acuerdos adoptados en materia de obras, efectuar tanto los cobros como los pagos correspondientes para llevar a cabo dicha reforma será el administrador de fincas.

Contratar un administrador de fincas ¿es necesario?

Dar con un administrador de fincas fiable no es tan sencillo como parece, ya que, por regla general, la mayoría, llevan muchas comunidades de vecinos juntas, y muchas veces suelen tener predilección por unas y dejan en el olvido a otras. Es por ello que encontrar un administrador de fincas de confianza puede ser lo más difícil y a la vez lo más necesario para la comunidad de vecinos.

Uno de los requisitos más necesarios que debe tener este profesional es poseer la capacidad de gestionar con total responsabilidad la economía de un edificio, evitando que dicha economía se difumine con el tiempo.

Por otro lado, que sea una persona que preste especial atención a todo el estado de la construcción del edificio puede ser un punto muy importante a la hora de elegir un buen administrador, pues, si ve los desperfectos antes de que se agraven, podrá evitar grandes desembolsos de dinero a la comunidad de vecino, subsanando pequeños problemas antes que se conviertan en grandes problemas.

Para finalizar, y algo que es obligado por ley, estos administradores deben estar oficialmente registrados, evitando así posibles estafas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.