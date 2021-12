Conectarse a internet en Cuba de una manera fácil gracias a PapiCuba Emprendedores de Hoy

En Cuba no se puede negar que ha habido avances importantes que han hecho el servicio de navegación de internet más accesible. En los últimos años, el tema del internet en Cuba ha ido cambiando para bien. Aun así, la nación caribeña todavía se encuentra un paso por detrás del resto de América Latina y del mundo.

PapiCuba es una de las empresas que ha contribuido con este avance. Se trata de una agencia online especializada en el mercado cubano, que entre sus servicios principales está el de envío de recargas telefónicas, facilitando el acceso a internet a los habitantes de la isla.

PapiCuba: el servicio que permite conectarse a internet en Cuba Actualmente, existen 3 maneras distintas de conectarse a internet en Cuba, sin embargo, una de las más accesibles es por medio de la compra de una tarjeta SIM de CubaCel. Se trata de una línea telefónica de uso temporal, con un ciclo de vida de 30 días desde el momento de su activación, que se adquiere a través de vendedores internacionales. No obstante, gracias a los servicios de recarga online que ofrece PapiCuba, es posible disfrutar de navegar por internet desde el móvil en suelo cubano de forma fácil, durante el tiempo que el usuario considere necesario. Las recargas se solicitan a través de la página web de PapiCuba, las cuales tienen un coste que va desde los 10€ por 250 CUP, hasta los 50€ por 1250 CUP más 9 GB de navegación.

¿Cómo recargar una línea de CubaCel por medio de PapiCuba? El procedimiento para solicitar la recarga online es sumamente sencillo, cómodo y factible, a través de la plataforma segura y confiable de PapiCuba. Lo primero que hay que hacer es acceder a su web. Allí el usuario encontrará un apartado donde deberá colocar el número de la línea telefónica de CubaCel que desea recargar, ya sea propio, de un amigo o familiar. Después, tendrá que elegir la cantidad de recarga entre las distintas opciones disponibles, cada una con una cantidad específica de minutos y bonos de datos. Finalmente, deberá escoger entre una de las modalidades de pago dispuestas en la web para pagar el servicio, y en seguida la persona recibirá la recarga solicitada. A través de su plataforma, el cliente también podrá acceder a otros servicios de interés, como por ejemplo el envío de remesas a la isla o de combos familiares.

Gracias a PapiCuba, hoy es más sencillo para los cubanos poder conectarse a internet sin tener que enfrentarse a las restricciones que por mucho tiempo limitaron su acceso a la web. La empresa, con más de 5 años de experiencia en este servicio, les garantiza a sus usuarios seguridad al 100%, una experiencia de calidad y un servicio de atención al cliente disponible las 24 horas, todos los días.

