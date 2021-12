El sector de la cosmética, la perfumería y el cuidado personal capea la crisis de suministros Comunicae

jueves, 23 de diciembre de 2021, 14:22 h (CET) El sector aporta solidez ante esta problemática gracias a una gran cadena de proveedores locales y el poder de resiliencia. A pesar de la situación actual, la cosmética y la perfumería crecerán un 1,6% este año según Euromonitor. España es el segundo exportador mundial de perfumería, por detrás de Francia, y el cuarto en cosmética El confinamiento vivido hace casi dos años ha dejado grandes secuelas de las que aún el país no se ha podido recuperar. El virus SARS-COV2 paralizó la economía mundial y provocó un crack en la cadena de suministros nunca visto. El mundo y los sectores industriales se pararon y ahora que la demanda ha crecido exponencialmente asistimos a un colapso de la cadena a escala global que se prevé durará meses.

Una de estas secuelas que hoy aún está afectando a la economía del país es la escasez de materias primas y todos los problemas que rodean a su suministro. Retrasos con el transporte, la subida del precio de la energía o falta de ciertos componentes esenciales está haciendo daño a muchas empresas. De hecho, un estudio realizado por la patronal Pimec reconoce que un 83,3% de las pymes catalanas sufre estos problemas en la actualidad.

La industria de la cosmética, la perfumería y el cuidado personal no es ajena a este panorama, aunque Ivan Borrego, general manager del Beauty Cluster, asegura que, a pesar de la incertidumbre, hay un cierto control ya que "existe una gran cadena de proveedores locales y esto aporta solidez al sector". Además, Borrego también afirma que "no hay una gran preocupación porque el sector ya ha demostrado ser muy resiliente y recuperarse rápido".

Buen ejemplo de ello es el testimonio de Albert Sanahuja, presidente de Decopack, quien afirma que “hemos tenido que reestructurar el sistema de aprovisionamiento de nuestras materias primas como pinturas, barnices y colorantes, pero por suerte en lo que se refiere al suministro a clientes no hemos tenido problemas” afirma la empresa de decoración de envases de perfumería y cosmética.

En cambio, desde Quadpack, fabricante y proveedor mundial de soluciones de envasado híbrido para marcas de belleza, se vive una situación bien diferente. “Estamos sufriendo grandes problemas de suministro y aumento de costes. Calculamos que casi 10% de nuestra facturación pasará de 2021 a 2022 por los retrasos que estamos experimentado” declara Tim Eaves, CEO y cofundador de empresa quien a la par es consciente del daño que eso supone a las marcas que proveen y sus ventas.

Lo mismo sucede en la multinacional BASF. “Es una situación excepcional que no recordamos haber vivido antes”, declara Amine Bouattour, Business Manager Personal Care de España y Magreb. El portavoz de la marca lamenta las consecuencias negativas ligadas a esta situación como “el incremento significativo de los costes de nuestras materias primas, como por ejemplo todos los derivados oleoquímicos de palma y palmiste certificados RSPO que intervienen en la producción de nuestros ingredientes cosméticos”.

A pesar de esta tensa situación, la cosmética y la perfumería según Euromonitor conseguirá un crecimiento del 1,6% este 2021 en España. Además, el país sigue ocupando puestos de honor ya que es el segundo exportador del mundo en perfumería, solo por detrás de Francia, y el cuarto en cosmética. "De estos porcentajes un 60% proviene de Cataluña", afirma el general manager del Beauty Cluster.

Sobre el Beauty Cluster

Beauty Cluster es una asociación privada que promueve la colaboración con el propósito de potenciar el desarrollo sostenible y la competitividad de la cadena de valor del sector de la cosmética, perfumería y cuidado personal. Está integrado por más de 200 empresas, es el clúster líder del sector de la belleza en España y el segundo mayor de Europa. Impulsa la innovación, la internacionalización, la formación y la transformación digital.

Es el único clúster mundial de belleza acreditado Gold Label. Fundador de la primera entidad formativa de negocios especializada en belleza, la Beauty Business School. Creador del primer Marketplace B2B de la industria de la cosmética y perfumería (Beauty Connecting Business).

