GOLDARACENA ABOGADOS se suma al equipo directivo de VERUM INVESTMENTS INC Comunicae

jueves, 23 de diciembre de 2021, 14:00 h (CET) Con este nuevo acuerdo la Compañía líder en inversiones, fortalece su vertiente jurídica y de asesoramiento legal, incluyendo en su capital humano destacados profesionales del derecho Esta unión nace del acuerdo contractual en consonancia con los valores y principios de prosperidad y enriquecimiento propugnados por el grupo VERUM INVESTMENTS INC.

GOLDARACENA ABOGADOS es un prestigioso despacho de especialistas en Derecho Empresarial, Dirección de Empresa, Contabilidad y Análisis, Seguros, Derecho de las Nuevas Tecnologías, Protección de Datos, Comercio Electrónico, Contratación y Seguridad Informática TIC.

Este grupo de abogados destaca también por su preparación en el ámbito empresarial, así como por sus capacidades demostradas en la defensa legal, el desbloqueo financiero ejercido por agentes externos a los elementos puramente empresariales y en la defensa del libre desarrollo de proyectos de negocio contra los abusos y «frenos» propiciados por determinadas entidades bancarias y aseguradoras.

De esta manera VERUM INVESTMENTS INC. se abandera más si cabe, como firme defensor de los emprendedores y de la iniciativa privada frente a las barreras de acceso existentes en el mercado.

En el acto de formalización del acuerdo realizado en Madrid, estuvieron presentes los socios directivos de GOLDARACENA ABOGADOS, los señores D. Javier Goldaracena y Dña. Marisa Martínez, junto con los dirigentes del grupo inversor británico. Según las partes: "el acuerdo contribuye a mejorar la gestión, asesoramiento y cobertura jurídica de las inversiones que realiza la sociedad en lo relativo al Derecho y a la Seguridad de las nuevas tecnologías, que a día de hoy, se encuentran en un constante y permanente desarrollo en la red empresarial y en la operativa de mercado".

La inversión de capital privado con fondos propios es la propuesta promovida por VERUM INVESTMENTS INC., una alternativa, que según describen ellos mismos: "permite dotar a los proyectos de la seguridad, agilidad y viabilidad necesarias en toda operativa de mercado, y lograr así que las ideas de negocio se conviertan en realidades".

Vídeos

Enlace a la entrevista a Goldaracena Abogados



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.