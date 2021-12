Neolith colabora con el Chef José Andrés a través de su Fundación World Central Kitchen Comunicae

jueves, 23 de diciembre de 2021, 14:06 h (CET) Neolith celebrará la Navidad con una iniciativa solidaria que quiere contribuir a que el mundo sea un poco mejor, abriendo un horizonte de esperanza, ilusión y futuro en el año que en breve comienza, y lo hace en nombre de la gran Familia Neolith, que se ha volcado con la iniciativa Una iniciativa de carácter social que supone la donación de 32.950€ a la fundación del Chef español José Andrés, World Central Kitchen, destinados a colaborar en la ayuda de todas las familias afectadas por la erupción del volcán de La Palma, que han perdido sus casas, sus tierras y sus negocios. En concreto, y debido al fuerte compromiso de Neolith con la gastronomía, esta cantidad será destinada a establecer sistemas alimentarios resilientes, sirviendo comida fresca a las personas afectadas por el desastre natural, en estos momentos de suma importancia.

Para el Chef José Andrés, “esta pandemia ha sido, y es, la pandemia no de unos pocos, sino de todos. Nos enseñó pronto que solo juntos podíamos salir de ella. "El no se puede hacer”, conseguimos que fuese...”¿y si se pudiera?”. En España, la erupción del volcán de La Palma nos confirmó que solo la responsabilidad colectiva podría hacer frente al inmenso daño causado por un volcán”.

La cantidad donada a la Fundación, es equivalente al coste que hubiera tenido la cena de Navidad de Neolith y los desplazamientos y gastos derivados de todos los empleados a nivel global. “Es un orgullo para mí, estar rodeado de compañeros que muestran tanta solidaridad. Esta iniciativa nos sale de lo más profundo y es nuestro granito de arena para ayudar a los palmeños que tanto han perdido, ayudándoles a construir, poco a poco, de nuevo la esperanza”, comenta José Luis Ramón, CEO del Grupo Neolith. “Con la donación de esta cena y destinando el dinero que hubiera costado a ayudar a estas familias, cada uno de los empleados les transmite su empatía”.

“La generosidad de vosotros, de tantos, es siempre el principio de todo. Gracias Neolith por sumaros a esta gran familia que es World Central Kitchen”, concluye José Andrés.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.