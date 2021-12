Index estrena la web de interiorismo más amplia y exclusiva del mercado Comunicae

jueves, 23 de diciembre de 2021, 13:38 h (CET) La nueva herramienta revoluciona la forma de decorar una vivienda, un servicio que nace para integrar y complementar la experiencia de adquirir una casa. Al asesoramiento personalizado de un interiorista que Index incluye para cada cliente gratuitamente, se suma una web única en el mercado por la cantidad de productos y proveedores, y por la calidad de su cuidada selección Los clientes Index, a partir de ahora, tendrá un acceso exclusivo a un portal único donde encontrar miles de referencias en decoración e interiorismo. Las primeras marcas nacionales e internacionales, firmas líderes en cada segmento y los precios más competitivos.

Los miles de productos que muestra la nueva página de interiorismo de Grupo Index, han sido seleccionados tras comparativas y estudios de mercado, por eso solo incluye productos líderes, al mejor precio y todos en una única web.

Se acabó visitar y comparar decenas de proveedores y diferentes páginas webs. Un amplio escaparate propio y exclusivo de Grupo Index, facilita a los clientes el acceso a las últimas tendencias, modas y novedades internacionales, así como las innovaciones y máximas calidades del mercado nacional. Los profesionales han realizado una gran labor de selección especializada de cada proveedor habitual de la Casa Geosolar®.

Más de una veintena de proveedores, algunos de ellos con hasta 3.000 y 4.000 productos en su catálogo. La nueva web se estrena con uno de los escaparates más amplios del mercado interiorista. La oferta es muy amplia y competitiva, y en ella se pueden encontrar todo lo necesario para amueblar y acomodar una vivienda pero sin la incomodidad de visitar diferentes páginas web de diversos proveedores y tener que comparar y hacer una lista de comparativas de precios, medidas, etc.

Esta web única en el mercado, nace ya con una oferta exclusiva y adaptada a productos y servicios idóneos para las características de la Casa Geosolar, y además con la garantía, el prestigio y la experiencia de la actualizada y exigente cartera de proveedores de Grupo Index.

+ Decoración

La decoración es el broche a una casa personalizada al 100%, porque el bienestar y el confort de una estancia dependen de que sea acogedora, cálida, confortable y que logre aprovechar los espacios. Por eso para Grupo Index la decoración de interiores y el paisajismo también son una prioridad y una parte destacada de la futura casa de los clientes.

Dividida en cinco grandes categorías, la nueva web de interiorismo de Index, posee filtros, buscador interno, listas de deseos para cada estancia, y todo con sus precios definitivos para ver en tiempo real cuál es el presupuesto concreto.

Decoración y complementos, decoración textil, muebles, muebles de exteriores y colchonería y descanso. En estas cinco grandes ventanas, se accede a una amplísima y estudiada selección de las mejores propuestas continuamente actualizadas.

La nueva web de interiorismo es un soporte vivo que se actualiza constantemente, incorporando novedades y productos, pero con la garantía y la experiencia de la prestigiosa cartera de proveedores de Index.

+ Geosolar®

Las estancias son 100% a la carta, igual que la Casa Geosolar® personalizada a los gustos y necesidades de cada cliente. Con Grupo Index, desde la primera reunión con el Departamento de Cambios, los clientes ya tienen a su disposición también el asesoramiento de un interiorista para ir diseñando cada rincón de su futuro hogar con la visión estética y dándole un estilo en armonía a toda la vivienda. Se trata de la única empresa constructora de toda España con un interiorista personalizado incluido en el mismo precio de la vivienda.

El consejo y guía de un interiorista profesional para asesorar en cada casa la optimización de espacios, la división de ambientes, la fusión de estilos decorativos,… Todas las posibilidades visuales y estéticas pero totalmente adaptadas. Incluso se les asesora para integrar los muebles o electrodomésticos que quieran mantener de una vivienda anterior. Es el sueño de toda familia que cambia de hogar; disponer del 100% de personalización de la vivienda y de la decoración, pero todo de la mano de profesionales.​

+ Innovación

El servicio tecnológico de Index ha logrado una web muy versátil y orientada al cliente, para ofrecer la selección más amplia posible de estilos y opciones, pero con productos concretos, pensados y orientados a la Casa Geosolar® de Carbono Positivo de Index.

Una ambiciosa herramienta con grandes categorías para facilitar la navegación, y con un potente buscador interno. Se trata de una web muy visual, funcional, de fácil manejo e intuitiva que sorprende por sus utilidades y soluciones prácticas.

+ Personalización

La atención integral al cliente es una prioridad en Grupo Index, y para ello desde el primer instante y durante todo el proceso de compra y personalización de la vivienda, los equipos financieros, técnicos e interioristas se vuelcan para asesorar al detalle a cada cliente.

Con esta filosofía de satisfacer al cliente personalizadamente, Grupo Index lanza su nueva web de interiorismo, que es la primera vez que sirve de soporte común a decoradores, arquitectos y clientes.

La Casa Geosolar® de Carbono Positivo es una vivienda muy especial, y sus características exclusivas hacen que sus propietarios tengan también unas necesidades concretas, para ello, Index les ofrece con la nueva web, un amplio portfolio pensando para su nueva casa.

+ A medida

En la nueva web, un cliente puede hacer una lista de productos deseados para una estancia en su perfil, seleccionando pieza a pieza de diferentes proveedores, colecciones, medidas, etc. Cada cliente elabora su lista de deseos 100% y luego solo elige medidas concretas, colores y acabado.

El compromiso de Grupo Index por mimar a cada cliente y por garantizarle precios y diseño vanguardista no solo en su vivienda, también en su decoración y distribución. Una compra inteligente para familias que no se conforman con lo habitual.

Desde que se idea la distribución de una vivienda, un interiorista puede asesorar al cliente para integrar luminarias, combinar espacios o dividirlos, contrastar suelos o paredes, etc. Planificarlo desde el inicio es garantía de éxito, por eso Index involucra a todos los profesionales y los pone al servicio de cada cliente.

