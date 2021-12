CALVET, más solidario que nunca con la gente del Raval Comunicae

jueves, 23 de diciembre de 2021, 10:00 h (CET) El grupo inmobiliario dona 30 toneladas de alimentos a la comunidad de Sant’Egidio y un generoso donativo con becas completas a la Asociación Educativa Integral del Raval La pandemia ha dejado sin recursos a miles de personas y a familias enteras, que se ven abocados a vivir en la calle cada día y a buscar algo para poder comer. Afortunadamente empresas como CALVET sienten la necesidad de ayudarles y especialmente en esta época del año, para que a nadie le falte un plato de comida caliente.

Este grupo inmobiliario año tras año, a través de su departamento de Acción Solidaria, se moviliza para hacer un donativo generoso a alguna asociación. Este año han hecho un donativo especial a la Asociación Educativa Integral del barrio del Raval de Barcelona. De esta manera, están abriendo nuevas puertas a la esperanza para muchos jóvenes, de 16 a 18 años, donando becas completas de estudios, alimento y transporte, para que puedan labrarse un futuro mejor. También han ayudado a cubrir las necesidades básicas, de alimento y transporte, de 6 familias de estos jóvenes que a raíz de la pandemia se vieron en una situación económica muy delicada.

Pero el compromiso de CALVET no se termina aquí, ya que, han donado 30 toneladas de alimentos a la comunidad de Sant’Egidio, que se han repartido entre las familias más vulnerables del barrio del Raval. Consiguiendo así ayudar a esta Comunidad tan comprometida con los pobres y los más necesitados, en estos momentos de extrema necesidad para tanta gente.

De hecho, según palabras de Raquel Sancho, colaboradora de esta comunidad, “semana tras semana, se suma nueva gente al comedor social” y remarca que “el 80% son hombres, de entre 50 y 60 años, que el mercado de trabajo les ha cerrado las puertas, el 20% son mujeres de entre 35 y 45 años y, ahora, es una novedad ver familias completas con niños menores, que antes no habían visto. Esto da una pauta de la situación actual que se vive en el Raval”.

En Navidad las acciones solidarias son más necesarias que nunca y, por segundo año consecutivo, la Acción Solidaria de CALVET se fija en la comunidad de Sant'Egidio y colabora en la comida del 25 de diciembre. Esta comunidad valora mucho estas aportaciones pues “los amigos que participan en esta fiesta son personas sin hogar, migrantes y refugiados, familias en situaciones difíciles y ancianos solos”.

La situación en el Raval es crítica y CALVET trata de aportar su grano de arena para que algunas familias puedan vivir unas Navidades con un poco más de esperanza. El señor Lluís Calvet, gerente de la empresa, destaca que “en CALVET destinamos parte de nuestros beneficios a acciones sociales, porque creemos que la solidaridad es la base para crear un futuro mejor para todos y animamos a empresas y a todos los que puedan, a unirse a nosotros con ayudas a las asociaciones sin fines de lucro de su zona, ya que, en estos momentos, la ayuda es más necesaria que nunca”.

Estas donaciones son una muestra de la solidaridad de este grupo inmobiliario de 70 años de experiencia en el sector. Porque CALVET ha tenido muy claro desde sus inicios que siempre hay que impactar positivamente en la sociedad a través de distintas actividades y acciones de carácter social.

