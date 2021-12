Trátame bien, el villancico viral que ha conquistado a Soraya, Rayden y Rozalén Comunicae

jueves, 23 de diciembre de 2021, 09:32 h (CET) Estos artistas junto a Rosa López, David Rees y Sole Giménez animan a sus seguidores a ver esta campaña de Turrones Picó que pretende concienciar a los más pequeños sobre la importancia de las abejas El villancico Trátame bien se ha convertido en el hit de esta navidades. Tiene una música pegadiza, una cuidada puesta en escena, la emoción que le ponen los pequeños intérpretes y, sobre todo, un bonito mensaje que no ha dejado indiferente a nadie.

De hecho, este villancico se ha convertido en viral y hasta grandes cantantes como Rosa López, Rayden, Soraya, David Rees, Sole Giménez y Rozalén se han sumado a esta campaña de Turrones Picó.

Todos ellos han publicado contenido en sus redes sociales destacando esta iniciativa que se centra en las abejas, considerado por el Earthwatch Institute de Londres como el ser vivo más importante del planeta.

En este sentido, Rozalén invitaba a sus seguidores a no perderse esta campaña tan bonita “para concienciar a los más pequeños sobre la importancia de las abejas en nuestro ecosistema” mientras que Soraya se ha lanzado a tararear este villancico después de comentar que se trata de una “campaña preciosa de Picó que apuesta por la defensa de ese pequeño ser que son las abejas y que hacen tanto bien en nuestro planeta”.

Para David Rees, ‘Trátame bien’ es “un villancico superpegadizo que ayuda a visibilizar y concienciar sobre la importancia de las abejas” y ha añadido que le “encanta” tras señalar su vestuario: una chaqueta negra y amarilla en honor a las abejas.

Por su parte, Rosa López ha animado a sus seguidores a “respetar el hábitat de las abejas para ayudarlas a que no desaparezcan” mientras que Rayden ha dicho que es un “emotivo villancico para concienciar a los más pequeños sobre la importancia que tienen las abejas en nuestro mundo”.

A Sole Giménez también le ha gustado “esta campaña que pone el acento en las abejas que es el animal más importante que tenemos en la tierra porque de ellas depende el alimento de todo el mundo” y ha agradecido esta iniciativa a la firma jijonenca de turrones.

Villancico viral

El villancico ‘Trátame bien’ tiene más de un millón y medio de reproducciones, un alcance que supera los dos millones de personas, más de cinco mil reacciones y se ha compartido más de tres mil veces. El vídeo reproduce una función escolar de Navidad donde los pequeños aparecen vestidos de abejas y sorprenden al público con el emocionante cántico que dedican a la naturaleza.

En el villancico, los intérpretes alertan de la delicada situación de las abejas, recuerdan que son el alma de sabor, las que mantienen en equilibrio los ecosistemas y que son fundamentales para el futuro del planeta.

Concurso de villancicos

La campaña se ha completado con el primer concurso nacional de villancicos para frenar la desaparición de las abejas. Cerca de 200 colegios de toda España han participado en este concurso que ha ganado el colegio Ciudad Encantada de Cuenca. También han resultado premiados los colegios San Sebastián de La Puebla del Río (Sevilla), Eloy Coloma de Xixona, el Colegio de Educación Especial Eloy Camino de Albacete y la escuela infantil Mimos de Orihuela.

Vídeos

Trátame bien, el villancico viral de estas Navidades



