La innovación de la depuradora de agua doméstica de MSB Emprendedores de Hoy

jueves, 23 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

Las viviendas que no están integradas a la red de saneamiento ni cuentan con otro servicio de depuración lo más probable es que estén cometiendo una infracción. Más allá de lo legal, que depende de cada región, se trata de un problema que concierne al bienestar de la familia y a la salud del ambiente, ya que el vertido de aguas residuales domésticas sin tratar a cauces naturales se constituye como un problema de gran impacto ambiental.

La compañía Depuradoras MSB, cuya sigla se corresponde con “Mayor Salud y Bienestar”, trabaja con equipos innovadores que, además de estar completamente homologados por certificaciones nacionales e internacionales, no permiten la emanación de olores y son inteligentes. Una depuradora de agua doméstica de MSB no requiere del servicio adicional de una empresa extractora de residuos ambientales.

Con una depuradora de agua doméstica MSB aumenta la calidad de vida Al instalar una depuradora de agua doméstica MSB un hogar incrementa su calidad de vida, ya que sin generación de ruidos, se va a lograr vivir sin olores molestos y, además, realizará una obligatoria contribución a la preservación del medioambiente. Depuradoras MSB es sinónimo de innovación porque distribuye, instala y mantiene los equipos más modernos del mercado.

Un ejemplo de ello, es la Depuradora MSB Compact, que una vez instalada por los expertos de la firma se ajusta a las necesidades de cada vivienda. El modelo Compact es una depuradora de agua doméstica que elimina todos los residuos de lodos que circulan en las aguas residuales domésticas. Trabaja de forma eficiente, no tiene necesidad de mantenimiento y no provoca olores ni ruidos desagradables.

Como todos los modelos MSB, el Compact está homologado por los certificados correspondientes CE (Comunidad Europa) y UNE 12566/3 A2 (Normativa Española). Esta depuradora de agua doméstica cumple con todos los requisitos medioambientales para casas unifamiliares y edificios que no disponen de conexión con la red sanitaria pública.

Instalación y mantenimiento simples Otro de los modelos que se destacan en la firma es la Depuradora MSB iBag, la cual constituye una solución con tecnología novedosa para el tratamiento de las aguas residuales domésticas. Con este aparato, no es necesario encargarse de los lodos del estanque de sedimentación, ya que son eliminados por un programador inteligente incorporado al equipo.

Además de la tecnología que ofrece este modelo, su instalación es sencilla y el mantenimiento es simple. Se trata de una de las depuradoras más económicas del mercado y es la primera planta de tratamiento de agua residual con eliminación de lodos a bajo coste. Además, elimina el nitrógeno y el fósforo de las aguas. El agua resultante es apta para riego. Por último, se puede monitorizar de forma remota y su diseño incluye materiales altamente resistentes que garantizan la durabilidad.

El objetivo de la compañía Depuradoras MSB es ofrecer una depuradora de agua doméstica para el tratamiento de aguas residuales que sea sostenible, para así, devolver el agua a la naturaleza de la misma forma en que llega.

