Estética dental en 2 visitas, con Dentinova

jueves, 23 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

La sonrisa es considerada como la tarjeta de presentación de una persona y una bien cuidada proporciona confianza y fortalece la autoestima.

La estética dental es una de las especialidades que más ha avanzado en los últimos años debido a la creciente demanda de personas que quieren lucir una sonrisa bonita.

La tecnología de Dentinova permite realizar análisis especializados que determinan el procedimiento que más se ajuste a cada caso particular, haciendo posible un buen diseño de sonrisa en una o dos sesiones.

Las carillas de porcelana son una de las opciones que más se utilizan por la facilidad en su instalación y los resultados que aportan casi de forma inmediata.

La estética dental fortalece la autoestima Los tratamientos de estética dental ofrecen numerosos beneficios que contribuyen no solo a mejorar la imagen, sino también al fortalecimiento de la autoestima de las personas.

La decisión de mejorar la apariencia de la dentadura es un paso positivo que el paciente da. Sin embargo, los procedimientos estéticos no sustituyen a los tratamientos de salud bucal. Es por esta razón que antes de realizarse cualquier procedimiento estético se debe descartar la presencia de algún problema que afecte a los dientes.

Cada procedimiento estético es personalizado y adaptado a las facciones, color, forma y tamaño de los dientes. Además, deben tenerse en cuenta los labios y las encías, puesto que son componentes que intervienen de forma directa en la exposición de la sonrisa. En Dentinova estos procedimientos estéticos son indoloros y tienen a disposición de los clientes variadas técnicas entre las que poder escoger la que mejor se adapte a su caso y a su presupuesto.

La ortodoncia es evitable Las carillas dentales son una excelente alternativa que funciona para mejorar la sonrisa evitando los tratamientos de ortodoncia en algunos casos.

Entre las ventajas que ofrece, está la posibilidad de restaurar todas las piezas dentales a través de procedimientos sencillos en tan solo una o dos sesiones.

Las carillas ofrecen soluciones casi inmediatas para optimizar el aspecto de los dientes en cuanto a su color y su forma. Por esta razón, es uno de los procedimientos más demandados por los pacientes en la actualidad.

En Dentinova se realiza el procedimiento estético de las carillas dentales y son especialistas en la colocación de láminas cerámicas, procedimiento que también mejora el diseño de la sonrisa en tan solo dos visitas.

Para esta modalidad el centro dental cuenta con alta tecnología que permite realizar un estudio virtual previo que muestra el resultado final del procedimiento. Esto permite realizar modificaciones o adaptarlo de acuerdo al gusto y la necesidad del paciente.

Tras la aplicación de estas técnicas de estética dental, las personas salen del consultorio con unos dientes perfectos y una nueva imagen.

