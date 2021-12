Legalización de instalaciones térmicas, aire acondicionado y cámaras frigoríficas

Aacore Supply es una empresa dedicada a la instalación, mantenimiento y legalización de instalaciones de climatización, así como instalaciones frigoríficas, autorizada por Industria para la correcta puesta en marcha y funcionamiento de estas instalaciones. Cuenta con un equipo especializado con ardua experiencia para realizar estas labores.

En Aacore Supply, se cumplen todos los requisitos necesarios para el buen funcionamiento y la legalización de instalaciones de aire acondicionado o calefacción. El Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE) se encarga de regular todas las instalaciones de calefacción, ventilación y preparación de agua caliente sanitaria (ACS), la cual tiene el objetivo de satisfacer el bienestar de las personas. En dicho estatuto, se indica si la instalación del cliente es superior a 5 kW, lo que le permite a la empresa darle de alta.

Proceso de legalización La legalización de la instalación del aire acondicionado es una condición necesaria para lograr que cualquier proyecto de climatización se pueda realizar de forma exitosa. En los casos en los que es imprescindible llevar a cabo este proceso, se debe cumplir con un conjunto de trámites que se consideran necesarios para demostrar que la instalación de climatización de la propiedad cumple con los requisitos establecidos en la normativa legal de este sector.

La legalización de la instalación del aire acondicionado requiere que el profesional o empresa encargada de este proceso exija los datos identificativos tanto de la instalación como de la edificación y de su propietario. Asimismo, también deberá informar de la superficie del espacio, los requerimientos de uso de la instalación de aire acondicionado y la potencia ya instalada.

No obstante, hay casos en los que este proceso de legalización no es necesario. Por ejemplo, cuando la instalación de potencia térmica nominal en generación de calor o frío sea menor de 5 kW. Tampoco cuando sea menor o igual a 70 kW en la producción de agua caliente sanitaria mediante calentadores instantáneos. Por otro lado, no se requiere este trámite cuando los sistemas solares consisten en un único elemento prefabricado.

La importancia de contar con la ayuda de profesionales Aacore Supply no solo ofrece este servicio con garantías y un equipo especializado, sino que, además, realiza todas las correcciones necesarias para que su instalación de climatización o frigorífica pueda constar con todas las directrices que marca el Reglamento de Instalaciones Térmicas.

Todo el proceso de legalización de la instalación del aire acondicionado requiere de un equipo de profesionales como Aacore Supply, especializados en estos trámites y con 18 años de experiencia.