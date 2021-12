Liderazgo innovador, un nuevo modelo de liderazgo inusual Emprendedores de Hoy

jueves, 23 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

La era digital, las nuevas tecnologías, la pandemia, la automatización de procesos y otros rasgos de la actualidad han impactado en la actividad empresarial.

Los cambios, muchas veces, superan la capacidad de adaptación de las empresas que han visto como sus modelos tradicionales quedaban obsoletos de un día para el otro.

Ante este panorama, ha surgido la necesidad de convertir las viejas estrategias en un liderazgo innovador, que pueda llevar a una compañía de vuelta a los más altos estándares de un mundo cada vez más competitivo.

En atención de esta necesidad, la institución formativa INUSUAL School ofrece un programa certificado, íntegramente online, de liderazgo innovador.

Características de un líder innovador, o inusual Los líderes innovadores son aquellos capaces de llevar a sus compañías a otro nivel. Ejemplos en la historia hay muchos. Steve Jobs de Apple o Henry Ford del sector automotor, entre otros, son solo algunos de los más célebres. En ambos casos, el éxito de las compañías se construyó a base de ideas nuevas, talento e innovación.

Los expertos en la materia han delineado algunos parámetros con los que un líder innovador debe cumplir. Son habilidades que se pueden adquirir a través del programa impartido por INUSUAL School. La primera característica de un líder innovador es la visión estratégica, donde no solo es importante que entienda hacia qué dirección va el futuro, sino también que lo pueda comunicar a su equipo para lograr trabajar en los objetivos comunes.

Por otra parte, el enfoque de un liderazgo innovador se orientará siempre hacia el cliente para conocer sus intereses, deseos y necesidades, información a partir de la cual es posible trazar un camino satisfactorio. La lealtad de un líder innovador debe estar enfocada en la empresa y sus clientes y no necesariamente en los altos ejecutivos.

La confianza mutua con el equipo es una condición indispensable para los tiempos que corren, ya que sin colaboración y apoyo en caso de dificultades es prácticamente imposible conseguir buenos resultados. Para ello, es necesario también crear una cultura de comunicación en la que se tomen en cuenta las ideas de todos los miembros de la cadena. En este sentido, la comunicación del líder innovador debe ser clara y honesta, lo que permite al equipo trabajar con confianza. Por último, se destacan las habilidades de flexibilidad e inspiración.

La importancia de la inspiración Las metas que el líder fija pueden ser alcanzadas por todo el equipo de distintas maneras, con nuevas e innovadoras formas. Justamente la base de la innovación es la inspiración. Para alcanzarla, es necesario encontrar un sentido y un significado a todo el trabajo que se realiza, lo que también debe ser considerado por un buen líder innovador.

El liderazgo innovador, que se puede adquirir a partir del programa certificado de INUSUAL School, es un proceso necesario por el que tienen que pasar aquellos que busquen adaptarse a los tiempos que corren con el fin de llevar a sus empresas a lo más alto.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.