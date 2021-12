Digitalizar o morir, la importancia de digitalizar una empresa tras el COVID-19, por SEB Creativos Emprendedores de Hoy

jueves, 23 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

Una de las grandes lecciones que ha dejado el paso del COVID-19 ha sido la importancia de la digitalización para las pequeñas, medianas y grandes empresas, incluidos los emprendedores y autónomos, acción que ha sido impulsada por los nuevos métodos de consumo, en su mayoría, basados en la búsqueda de bienes y servicios por internet.

Según el estudio de CEO Outlook 2020, la pandemia ha provocado que el 80 % de las empresas acelere su digitalización. Migrar a la red no es una tarea fácil, ya que la competencia aumenta con cada segundo, por lo que es necesario contar con la asesoría de especialistas como SEB Creativos, una agencia de publicidad y diseño web en Madrid que en los últimos años ha impulsado el desarrollo de cientos de negocios en este nuevo ecosistema digital, aplicando soluciones personalizadas e integrales para cada uno de sus clientes.

La necesidad de digitalizar tras el COVID-19 Internet ha cambiado la manera en que las personas suelen relacionarse y consumir productos o servicios, motivando a que las empresas migren a un mercado digital. Recientemente, la pandemia ha convertido la digitalización en una necesidad en lugar de una opción.

Esta nueva conducta obliga a las empresas y particulares a hacerse de un lugar en internet que les permita llegar a un público particular y, con esto, aumentar la rentabilidad de su empresa, poniendo en marcha estrategias digitales como los embudos de venta, los cuales le puedan ayudar a escalar cada uno de sus objetivos financieros.

Es necesario desarrollar estrategias y herramientas digitales flexibles que permitan adaptarse a las distintas exigencias de los consumidores, teniendo en cuenta un plan de contingencia a situaciones que puedan plantearse en el futuro. Con este fin, es imprescindible contar con el apoyo de un equipo especialista de diseño web y desarrollo de estrategias.

Pasos esenciales para digitalizar una empresa Durante el último año de pandemia se ha evidenciado una falta de integración digital por parte de todos los sectores de la sociedad, que los ha dejado en clara vulnerabilidad.

Estos son los pasos que recomienda Fernando Vergara CEO en SEB Creativos, para digitalizar una empresa. Lo primero a evaluar cuando se decide dar el paso son los cambios que han de hacerse en cada uno de los procesos operativos y administrativos, que se requieren para la funcionalidad del negocio y cómo estos pueden adaptarse a un ecosistema digital.

Después, es importante conocer qué herramientas digitales pueden favorecer la operatividad del negocio digital y cómo pueden ser integradas dentro de un diseño web ajustado a las diferentes plataformas de comercialización existentes actualmente.

Las redes sociales se han convertido en los escaparates de cualquier empresa, ya sea de productos o servicios, por eso, es importante adoptarlas dentro de la nueva estrategia de digitalización de la empresa, que debe contemplar diferentes acciones de posicionamiento.

