Mediterranean Superfood ofrece nutrición deportiva ecológica Emprendedores de Hoy

miércoles, 22 de diciembre de 2021, 16:31 h (CET)

Los productos de nutrición deportiva ecológica que ofrece la tienda online Mediterranean Superfoods cubren las necesidades nutricionales de los deportistas y de las personas que desean ganar masa muscular mientras pierden tejido graso. Esta marca está guiada por la experiencia y la pasión por la alimentación sostenible del nutricionista Diego De Castro.

Sus productos son una combinación de superalimentos que aportan energía, vitalidad y todos los nutrientes necesarios para que los entrenamientos arrojen resultados óptimos. Esta empresa ha seleccionado toda la materia prima con rigurosidad en cuanto a la calidad y a la protección del medio ambiente.

Amplio catálogo para comprar a granel Mediterranean Superfoods es una tienda pionera en ofrecer alimentos ecológicos a granel, de manera que el cliente puede adquirir desde 100 gramos hasta varios kilos, dependiendo de sus necesidades. Su línea Energy Feelings no incluye ingredientes perjudiciales para la salud, como colorantes, hormonas, conservantes añadidos o productos genéticamente modificados.

La proteína vegana de Mediterranean Superfoods es uno de los complementos nutricionales más populares, puesto que ayuda a alcanzar el consumo óptimo diario de las proteínas necesarias, es de fácil digestión y proviene del extracto de proteína de arroz, guisante y harina de cáñamo. Este superalimento no tiene nada que envidiar a las proteínas de origen animal, gracias a los aminoácidos, lisina y arginina, encargados de convertir los ácidos grasos en energía, además de favorecer la construcción muscular, antes o después del ejercicio.

La web también dispone de levadura nutricional, una cepa primaria cultivada en melaza purificada de remolacha que no desarrolla levaduras en el tracto intestinal, es rica en vitaminas del complejo B y una fuente de zinc. Por otro lado, la cúrcuma chai, los copos de proteína vegetal Crispy Protein y el mix simbiótico de avena ayudan a rendir más, evitar inflamaciones propias de rutinas extremas y ganar masa muscular.

Mediterranean Superfoods, armonía con el organismo, el presupuesto y la naturaleza Comprando a granel, las bolsas y envases con los que Mediterranean Superfoods vende sus referencias son perfectamente compostables. Si se compran envasados, las bolsas son de plástico reciclable. Además, la relación entre la máxima calidad y el precio de cada referencia es inmejorable, demostrando que lo ecológico y vegano no tiene por qué ser caro. Los envíos de estos superalimentos se realizan de forma gratuita a partir de la compra de 35 €.

Los líderes de este espacio online van mucho más allá de plantear un e-commerce, ya que ofrecen a los deportistas diversas fórmulas de calidad, con procesos de producción sostenibles y consciencia de la necesidad de alimentarse en armonía con la naturaleza.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.