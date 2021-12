Policlínica ICD ofrece tratamiento de mesoterapia BIO para rejuvenecer la piel y activar su regeneración Emprendedores de Hoy

Frecuentemente, la piel, especialmente la del rostro, se ve afectada por el estrés, la exposición solar, el consumo de tabaco o la edad. Estos factores pueden producir la pérdida de la luminosidad y elasticidad de la piel.

Por eso, es común que las personas utilicen cosméticos para disminuir dichos cambios faciales. Sin embargo, muchos cosméticos no ayudan a mejorar la apariencia de la piel, por lo que es necesario contar con otras opciones más efectivas como la mesoterapia. La Policlínica ICD se especializa en la técnica de mesoterapia BIO, a través de la cual logra el rejuvenecimiento facial.

Preservar la juventud de la piel con la mesoterapia BIO de la Policlínica ICD El centro de salud y medicina estética Policlínica ICD, ubicado en Valencia, se especializa en todo tipo de tratamientos, entre los cuales destaca la mesoterapia BIO. Este es un tratamiento innovador y efectivo para mejorar la apariencia facial con resultados naturales. El método consiste en inyectar intradérmicamente una mezcla de vitaminas, coenzimas, ácido hialurónico, oligoelementos, aminoácidos y antioxidantes, para aumentar la elasticidad de la piel y estimular la regeneración tisular.

Para realizarlo, se requiere el uso de anestesia local y varias sesiones de tratamiento, aunque la técnica es sencilla y permite obtener resultados rápidos. Este innovador tratamiento mejora la calidad de la piel y aporta luminosidad a la misma, un efecto que tiene una duración de 6 meses. Por otra parte, la Policlínica ICB ofrece otros procedimientos estéticos efectivos como el peeling facial para eliminar manchas y cicatrices, la aplicación de toxina botulínica, un tratamiento de ojeras y limpieza facial profunda.

Policlínica ICD: la mesoterapia BIO a través de bioestimulación plaquetaria La bioestimulación plaquetaria es un procedimiento utilizado para detener el envejecimiento de la piel. Este es realizado por personal sanitario calificado y requiere el uso de plasma rico en plaquetas, que se obtiene tomando una muestra de la sangre del paciente, la cual es sometida a un proceso de centrifugación. Posteriormente, se realizan microinyecciones debajo de la piel hasta llegar a las capas más profundas. Aunque el procedimiento dura entre 30 y 40 minutos, después de este las personas podrán reanudar sus actividades habituales.

Sin embargo, es recomendable no exponerse al Sol después de que el paciente se someta a este tratamiento. De este modo, las plaquetas que poseen elementos llamados factores de crecimiento ayudan a lograr el rejuvenecimiento facial, retardando el envejecimiento de la piel y estimulando la regeneración celular.

El tratamiento de mesoterapia BIO de la Policlínica ICD permite hidratar, nutrir e iluminar la cara de las pacientes que lo soliciten. Es un procedimiento sencillo, con el cual se consigue un aspecto más joven y saludable de la piel, así como se previene su envejecimiento.

