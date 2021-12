Lifan E3 es mucho más que un scooter Emprendedores de Hoy

miércoles, 22 de diciembre de 2021, 13:59 h (CET)

Una de las tendencias globales que marcan a esta nueva era es la protección del medio ambiente. Las compañías que, en la actualidad, apuntan su mirada al futuro buscan promover con sus productos y servicios la preservación de las riquezas naturales y los avances de la tecnología.

Las motos eléctricas de Lifan son un ejemplo de ello. Su estilo urbano y versatilidad logran combinar la tecnología con la preservación del medio ambiente, disminuyendo el consumo de combustible y brindando una movilidad sostenible. Otro de los aportes ambientales que ofrecen las motos eléctricas Lifan es la reducción de la contaminación acústica que generan los vehículos de combustión.

Características y modelos que ofrece Lifan Lifan ha diseñado, hasta el momento, 2 modelos, la E3 y la E4. Ambas motos son eléctricas y están hechas con las tecnologías más avanzadas, son inteligentes y eficientes en cualquier tipo de plataforma. La Lifan E3 tiene un motor BOSCH de 1.900 W y 3 modos de pilotaje, que aportan una conducción dinámica que permite alcanzar los 50km/h. Además, la medida de sus llantas y suspensión brindan una conducción confortable y segura. Otra de las características de la Lifan E3 es su peso. Gracias a sus baterías de iones de litio de tan solo 9 kg, es una moto muy ligera.

Por otra parte, la Lifan E4 es un scooter dinámico, ágil, ligero y silencioso para moverse en entornos urbanos. Produce 0 emisiones de CO₂ y 0 ruidos. Tanto la de 1.200 W como la de 3.000 W llevan baterías de iones de litio Greenway y celdas LGl que permiten obtener un alto rendimiento y autonomía en sus diferentes versiones.

Una opción ecológica e inteligente Estas motos eléctricas Lifan no solo ofrecen una movilidad más sostenible, sino que también se adaptan a las comodidades que los conductores buscan. Es el e-scooter urbano, diseñado con un estilo moderno y con muchos detalles, como los faros led, el cómodo sillín, etc. Una opción ecológica e inteligente, que le permite al conductor regular el consumo de energía, garantizando mayor autonomía y máxima seguridad.

Lifan busca conquistar al mundo con su oferta de movilidad sostenible y sus características vanguardistas. Ha sabido aprovechar las innovaciones tecnológicas para producir vehículos eléctricos ligeros y dinámicos para todos los públicos. Actualmente, está presente en más de 100 países, en todos los continentes, y cuenta con representantes oficiales de la marca en 18 países de Europa.

