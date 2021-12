La importancia del branding en una estrategia de marketing, por Goose and Hopper Emprendedores de Hoy

miércoles, 22 de diciembre de 2021, 18:00 h (CET)

El brandinges el proceso mediante el cual se construye y se desarrolla el perfil público de una marca. Son los conceptos con los que se puede asociar la imagen de la empresa y es el trabajo que se hace para definir los vínculos que habrá entre una empresa y su público meta.

Para lograrlo, las empresas deben cultivar y proyectar un conjunto de atributos que se deben mantener en el tiempo, mediante una campaña de posicionamiento. En estos casos, es indispensable el trabajo de una agencia de publicidad especializada en branding. Una de las más destacadas es Goose and Hopper.

Por qué el branding es fundamental en una buena estrategia de marketing Goose and Hopper es una agencia de publicidad que ha abierto oficinas en Valencia, pero que ya cuenta con una trayectoria importante en la publicidad. Desde sus inicios, el branding ha sido una fortaleza en su portafolio de servicios y cuenta con grandes expertos en conceptualización y diseño de marcas.

Para lograr los objetivos solicitados por sus clientes, estos especialistas desarrollan desde el naming, que es la definición del nombre de un producto; pasando por la brand strategy, que es donde se decide la personalidad, cultura y el tono de la marca; hasta la brand voice, que es la voz de la marca y la brand identity, que es la conexión emocional. Por último, el brand care, que involucra el cuidado y seguimiento de la marca.

Los especialistas de esta agencia de publicidad consideran que el primer beneficio que obtienen las empresas con un adecuado branding es su diferenciación. Es destacar por encima de la competencia con atributos que les distingan y las posicionen por encima de las demás. Esos valores diferenciadores les permitirán ganarse la confianza del público.

La confianza es clave para la credibilidad y el posicionamiento La confianza es un elemento que se construye al igual que el branding o la personalidad de la marca. Nunca se genera automáticamente, y menos en un mercado saturado de información y con muchos oferentes del mismo servicio. Por eso, es una de las herramientas más importantes dentro de la estrategia del marketing digital.

Una marca confiable genera a su vez credibilidad y ayuda a consolidar la marca en un mercado con una creciente rivalidad empresarial. Esa consolidación de la marca que permite el branding hace que esta esté presente entre clientes que son cada vez más exigentes. Pero quizá, lo más importante, es que es a partir del branding cuando se le da forma a la estrategia de marketing digital.

Todos los elementos a través de las redes sociales, la presencia en internet, el contenido de la página web y el e-mail marketing deben coincidir. Deben ser coherentes con el branding que se ha definido para que se puedan proyectar los valores deseados. Para la gente de Goose and Hopper, es el trabajo de diseñar cada punto de contacto entre las marcas y sus clientes.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.