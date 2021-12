Los servicios de creación y gestión de funnels del Funnel Architect especializado Israel Huerta Emprendedores de Hoy

Dirigir una empresa no es tarea fácil, sobre todo cuando se requiere de la aplicación de estrategias para lograr la automatización de los procesos y así alcanzar los objetivos deseados dentro de la organización. Con el objetivo de que esto resulte efectivo, es necesaria la creación de un funnel de servicios que garantice el constante ingreso de dinero sin invertir mucho tiempo ni esfuerzo.

En este ámbito, el equipo de Israel Huerta cuenta con un gran reconocimiento y una sólida trayectoria en la elaboración y gestión de funnels de venta. Gracias a su método de automatización, hoy en día, una gran cantidad de empresas dan testimonio de su efectividad por la evolución económica que han experimentado desde su implementación.

Ventajas de un funnel de ventas en las empresas En la actualidad, la era digital parece estabilizarse cada vez más y el mundo de los negocios no escapa de esta realidad. El surgimiento de la pandemia ha obligado, en algunos casos, a modificar sus sistemas de promoción y venta de los productos y servicios, haciendo de las plataformas online la nueva vía para realizar las compras. Hoy en día, el nivel de competitividad de los negocios digitales es bastante alto, por lo que estos necesitan herramientas de automatización para destacar en el mercado.

El principal beneficio que da incorporar un funnel de ventas es la posibilidad de “vender automáticamente”, generando de esta manera una fuente de ingresos perenne en menos tiempo y sin esfuerzos significativos. Este método innovador ayuda a evitar que el cliente abandone el proceso de compra, ya que vivirá la experiencia de un servicio de excelente calidad y esto se traduce en reputación positiva, fidelización y posicionamiento de la imagen de la marca.

Israel Huerta y su equipo de profesionales expertos en materia de funnels El equipo de profesionales de Israel Huerta es conocido en el sector por su vasta experiencia, integrado por un grupo de personas con perfiles muy valorados en el desarrollo de estrategias, el diseño, el copywriting, la publicidad y la gestión de proyectos. Están capacitados para la creación y gestión de funnels de ventas, adaptados a las necesidades de cada empresa, además, diseñan estrategias que permiten alcanzar los objetivos de forma eficaz y están en constante análisis de cada detalle de la instalación para ir, sobre la marcha, evolucionando de forma progresiva para reportar los mejores resultados.

Durante más de 15 años, Israel Huerta ha estado inmerso en el mundo del marketing digital y sus estrategias. Es consultor experto en Marketing Automatizado, Funnel Architect especializado en ActiveCampaign a nivel técnico y estratégico y profesional en la experiencia de cliente en los negocios online.

Hoy en día, son más de 675 funnels de ventas los que se han implementado desde la agencia de Israel Huerta y en todos se ha logrado la optimización del presupuesto de inversión de las empresas.

