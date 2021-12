Herbalife Nutrition se suma a la familia del Real Betis Balompié Comunicae

miércoles, 22 de diciembre de 2021, 17:00 h (CET) Herbalife Nutrition y el Club sevillano han llegado a un acuerdo, para que la multinacional se una a la lista de patrocinadores con los que ya cuenta el equipo de eSports, Cream Real Betis y que pasa a llamarse Herbalife Real Betis. Además, Herbalife Nutrition será el proveedor de productos nutricionales de todas las secciones deportivas: fútbol masculino, fútbol femenino, baloncesto y fútbol sala La multinacional especializada en nutrición y estilo de vida saludable, Herbalife Nutrition, anuncia su nuevo patrocinio. En su afán por seguir apoyando el deporte español, la compañía se suma a la familia del Real Betis Balompié para apoyar al equipo de eSports, como patrocinador principal, y proveer de productos de nutrición a las distintas secciones deportivas del Club verdiblanco, que incluyen tanto la categoría masculina y femenina de fútbol, como los equipos de baloncesto y de fútbol sala.

El acto de presentación, realizado el pasado 16 de diciembre en Sevilla, contó con la presencia de Yolanda Abad, Marketing Manager de Herbalife Nutrition, Ramón Alarcón, director general de Negocio del Real Betis, y Diego Soro, CEO de Cream Real Betis. Ambas directivas celebraron la firma de este nuevo patrocinio, un acuerdo cuyo objetivo es potenciar la imagen del Real Betis Balompié y Herbalife Nutrition durante los próximos tres años y emprender juntos un camino “lleno de éxitos”. A partir de ahora, el equipo de gaming de la entidad verdiblanca pasará a llamarse Herbalife Real Betis y la multinacional tendrá presencia en el frontal de la camiseta.

Además del apoyo a la sección de eSports del Real Betis Balompié, Herbalife Nutrition será proveedor oficial de los equipos de fútbol masculino y femenino en la categoría de suplementación deportiva, con una importante presencia en los activos digitales, publicidad y hospitality del Club. La multinacional, en su compromiso con la sostenibilidad, ha querido también tener un papel destacado en “Forever Green”, el programa ecosostenible del Club a través del cual las empresas y entidades colaboradoras pueden aprovechar el poder del deporte más popular del planeta para concienciar sobre la necesidad de luchar contra el cambio climático.

El director general de Negocio del Real Betis, Ramón Alarcón, resaltó la importancia del acuerdo: “Herbalife Nutrition es una empresa internacional líder en su sector, que cuenta con un importante compromiso con la nutrición y el deporte. Además, se suma a nuestro proyecto de sostenibilidad Forever Green y estamos encantados de unir nuestras marcas”.

Por su parte, Yolanda Abad, Marketing Manager de Herbalife Nutrition, quiso destacar la vinculación de su compañía con la entidad verdiblanca. “Afrontamos con ilusión este nuevo proyecto conjunto. Nuestra intención es fomentar un estilo de vida saludable entre los más jóvenes y aportar valor añadido a la nutrición de deportistas de la talla del Real Betis”.

Diego Soro, CEO del equipo de eSports, recordó el compromiso del Club por impulsar su sección gaming y adelantó que el 2022 “se antoja apasionante”. “Estamos haciendo las cosas bien: el año pasado fuimos finalistas de la Superliga, el próximo año competiremos en Fifa en la eLaliga Santander y queremos estar en National de Rainbow Six, en Valorant y League of Legends. Contar con el apoyo de Herbalife Nutrition nos dará un impulso grande para seguir adelante con el trabajo que estamos haciendo desde esta sección”.

