Nueva clínica FEMME en Vigo de la mano de la Dra. Alfonsina Uriburu

miércoles, 22 de diciembre de 2021, 12:34 h (CET)

Una nueva clínica FEMME en Vigo ha sido inaugurada para cubrir las necesidades de aquellas féminas que quieren verse y sentirse jóvenes a pesar del paso de los años.

Estos centros de medicina estética integral de la mujer se han hecho populares en toda la comunidad de Galicia gracias al método creado por la ginecóloga Alfonsina Uriburu que rompe con todos los paradigmas de la medicina estética y que se enfoca específicamente en el cuidado capilar, facial, corporal y el suelo pélvico, cuatro áreas que, a juicio de la especialista, delatan la edad y pueden ser tratadas sin necesidad de tener que recurrir a tratamientos invasivos.

Tratamientos personalizados y con resultados efectivos La nueva clínica FEMME en Vigo se encuentra ubicada en la calle Príncipe 43, donde anteriormente se localizaba la Clínica Fondevila. Sus espacios están dotados con equipos de aparatología de última generación para llevar a cabo los mejores tratamientos que dan resultados 100% efectivos a aquellas mujeres que sienten que han perdido sus rasgos de juventud por el ineludible e inclemente pasar de los años.

Quienes acudan a esta nueva sede se beneficiarán de la extensa trayectoria de la doctora Alfonsina Uriburu, quien realiza protocolos personalizados de estética integral. El método de la doctora Uriburu es ideal para mujeres de 38 años en adelante, ya que según ella misma lo explica, a partir de esta edad se empiezan a mostrar signos de envejecimiento, alteraciones hormonales, entre muchas cosas más, que no pueden ser tratadas superficialmente como lo hace la medicina estética tradicional.

¿En qué consiste el método FEMME de la doctora Alfonsina Uriburu? El método FEMME de la doctora Alfonsina Uriburu se diferencia de los demás tratamientos estéticos tradicionales, ya que no solo se enfoca en los signos de envejecimiento superficiales, sino que hace énfasis en la salud integral femenina porque sin ella no es posible mejorar la apariencia física.

Este método consta de tres pasos fundamentales: un plan de rejuvenecimiento terapéutico adaptado a las necesidades y requerimientos de cada mujer; uso de aparatología en las áreas que sean necesarias y productos de cosmética médica de la más alta calidad; protocolos profundos y técnicas específicas como liposucción sin cirugía, estimulación muscular magnética, nutrición capilar, radiofrecuencia íntima, botox, hilos e inductores de colágeno, ácido hialurónico facial, entre otros procedimientos.

Las mujeres interesadas en poner en práctica el método de la doctora Alfonsina Uriburu en la nueva clínica FEMME en Vigo pueden acudir directamente al lugar o ingresar al portal unidadfemme.com, donde encontrarán los medios de contacto y podrán agendar una cita diagnóstica o hacer preguntas y consultas.

