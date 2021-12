miResi recuerda la importancia de seguir las recomendaciones ante el coronavirus en residencias de mayores Comunicae

miércoles, 22 de diciembre de 2021, 15:00 h (CET) La llegada de las fiestas navideñas supone un riesgo en la salud de los mayores. Por eso, los profesionales de miResi, insisten en la necesidad de seguir las recomendaciones que se lanzan desde las comunidades para prevenir posibles focos en residencias Las residencias de mayores siguen siendo los lugares más afectados por la pandemia. A pesar de que la tercera dosis de la vacuna se ha completado en casi un 85%, las personas mayores siguen siendo las más vulnerables, y más con la llegada de la Navidad.

Por ello, y ante el repunte de casos de coronavirus que está aconteciendo en toda España, muchas son las comunidades que han tomado medidas para frenar el avance del virus.

En el caso de la Comunidad de Madrid, se ha actualizado el protocolo en las residencias para extremar las medidas y evitar el avance de los contagios. De este modo, se quiere conseguir que tanto familias, trabajadores y, sobre todo, mayores, puedan disfrutar de unas fiestas que no pongan en riesgo su salud.

La Dirección General de Coordinación Socio-Sanitaria y la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia han actualizado las medidas en las residencias. Estas se suman a las que están vigentes desde el pasado mes de octubre.

De este modo, los mayores pueden seguir recibiendo visitas de familiares sin ningún tipo de limitación mientras se utilicen las medidas de seguridad correspondientes, es decir, mascarilla y distancia de seguridad.

Además, recomiendan que aquellas visitas que no están vacunadas se realicen algún tipo de prueba, antígenos o PCR antes de visitar a los mayores, incluso evitar las visitas si pudiera ser el caso. Del mismo modo, dentro de las residencias recomiendan limitar las actividades de carácter colectivo y disminuir los grupos sociales, para evitar la propagación del virus.

En cuanto a las salidas fuera de los centros, recomiendan limitar los encuentros sociales y visitar diferentes lugares. Así se reducirá al máximo el riesgo y se podrá disfrutar de los días más señalados con los seres queridos. Asimismo, a la vuelta a la residencia, es necesario realizarse una prueba dentro de las 72 horas antes.

Por último, recomiendan un control máximo de los profesionales de las residencias y la realización de test periódicamente para evitar posibles focos.

En otras comunidades como Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja o País Vasco se exige el pasaporte covid para poder entrar en las residencias, así como para otros lugares como la hostelería o el ocio nocturno.

Desde miResi, expertos en cuidados a personas mayores, quieren recordar la importancia de seguir todas las medidas de seguridad propuestas para poder disfrutar de unas fiestas seguras. Además, insisten en que la salud de los mayores es una cuestión que afecta a toda la sociedad, de modo que es necesario seguir las recomendaciones.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.