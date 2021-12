Oficios artesanales que perduran en el tiempo: la fabricación de puertas ATECO Comunicae

miércoles, 22 de diciembre de 2021, 14:16 h (CET) Al hablar del diseño y de la elaboración artesanal de puertas de portal, hay que hablar también de ATECO Comunidades. Con más de quince años de experiencia en el sector, esta empresa especializada en ofrecer las mejores soluciones de entrada a la vivienda es ya una de las más reconocidas de Madrid ATECO se encarga de poner a disposición de sus clientes un catálogo con diseños exclusivos. En honor a la capital de España, sus puertas de portal reciben el nombre de sus calles y avenidas más reconocidas. Además de la originalidad en sus diseños, utilizan materiales de la mejor calidad y se centran en los acabados y en el pintado. Buscan una instalación y un montaje perfectos, por lo que, cualquier problema que surja en la puerta por fallo de alguno de sus elementos, será inmediatamente solucionado con la garantía postventa. Así lo indica la placa que llevan grabadas todas sus puertas hechas de forma artesanal.

Ya no quedan muchos oficios artesanales que se encarguen de realizar puertas de portal a medida. Por eso, ATECO se ha convertido en un referente en la ciudad. Sus estructuras son compactas. Las piezas encajan al milímetro, lo que ofrece resultados sin holguras y puertas de gran robustez y resistencia. Y la seguridad de sus clientes es su prioridad.

En cuanto a los materiales, los muelles hidráulicos DORMA, las cerraduras TESA y otras piezas como los pernios, consiguen que la apertura y el cierre de las puertas sea suave. Evitan así el molesto portazo que muchos vecinos deben soportar a día de hoy en sus viviendas, cuando alguien entra o sale del portal. El vidrio laminado que completa las puertas está fabricado pensando en fuertes impactos y garantizando la seguridad de las personas.

El comercio local se caracteriza por una atención mucho más personalizada que las grandes multinacionales. Escuchan las ideas y las necesidades del cliente, y le ofrecen un presupuesto a su medida. En el caso de ATECO, tanto los detalles de las puertas, como el acabado o el color de la pintura va acorde a las preferencias del cliente.

Al tomar medidas de forma individual y previamente a la fabricación de la puerta, esta se ajustará perfectamente a su lugar previsto. Al estar pensado hasta el último detalle, no habrá sorpresas de última hora. Además, al optar por tiendas online o multinacionales, tendrás la puerta de portal en tus manos en la fecha indicada, pero ¿qué ocurre con la puerta antigua?

El equipo de ATECO se encarga de desmontar y de retirar la puerta antigua el mismo día en el que se instala la nueva. Y, por supuesto, se remata el trabajo detallando los perfiles y pintándolos en el color de la puerta, sellando con silicona en el mismo color, y dejando la zona de trabajo en perfectas condiciones para su utilización inmediata.

Cuando se trata de la seguridad y la comodidad del hogar, lo mejor es confiar en expertos del sector.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.