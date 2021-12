Gracias a Coinstar® las familias podrán hacer uso de todo su poder adquisitivo para las compras de Navidad Comunicae

miércoles, 22 de diciembre de 2021, 14:20 h (CET) Coinstar® ayuda a los consumidores a incrementar el valor de su cesta de la compra para los comidas y regalos navideños. Coinstar® es una solución que recupera el dinero inmovilizado y convierte esa calderilla estancada en vales de compra que las familias pueden canjear en su establecimiento de confianza: supermercado, hipermercado, incluso en puntos de venta en formato cash & carry en caso de ser mayorista Gracias a este servicio las familias pueden así hacer la compra de Navidad más completa y agasajar a los suyos con el banquete más deseado sin necesidad de recurrir a créditos o aplazar pagos con la tarjeta de crédito.

Cómo pueden las familias comprar más y mejor en Navidad

El funcionamiento de los quioscos Coinstar® es muy sencillo:

1. El consumidor introduce las monedas y el terminal se encarga de hacer el recuento.

2. Tras el recuento, se imprime un vale con el valor total de las monedas menos una comisión de servicio.

3. El vale cuenta con un código de barras que se escanea en la caja facilitando así su cobro. Esto supone un ahorro de tiempo y recursos para el establecimiento.

Esta es una forma cómoda y fiable de hacer efectivo el dinero que puede aumentar el valor de la cesta de la compra al instante. Simplifica la vida de los consumidores y se lo pone muy fácil.

Tradicionalmente los consumidores solían realizar el cambio de monedas en las oficinas bancarias con una comisión muy similar, pero hoy en día de los 4.945 códigos postales que existen en España, más de la mitad no tienen una oficina bancaria a la que dirigirse y 1.620 cuentan solo con una entidad bancaria. Coinstar tiene presencia no sólo en todos los canales, sino también en todas las provincias.

Se pueden encontrar quioscos Coinstar® en los establecimientos de Carrefour, Eroski, Masymas, Hiber, E.Leclerc, Jurado y del Grupo Barea y Musgrave.



Las familias españolas señalan la Nochebuena como la reina de las festividades. Según un informe sobre la compra de alimentos de Aldi 2021, el 37,3% de las familias considera la cena del 24 de diciembre como la más importante del año.

La compañía revoluciona el paradigma de compra que durante estos últimos años está afectando a los españoles a causa de la crisis sanitaria. Según un estudio de Gelt, app del sector Gran Consumo, el 51% de los clientes bajará el presupuesto de las compras para las cenas de Navidad y la cesta de la compra navideña girará en torno a cuatro variables distintas: la búsqueda de ofertas, la compra de lo más barato, la reducción de los gastos y el aprovechamiento de más comida.

Gracias al servicio ofrecido por Coinstar® los consumidores pueden revertir esta situación: al recoger la calderilla que hay en casa y recuperar las monedas inmovilizadas, podrán canjear ese dinero inutilizado en el retail de alimentación, y de esta forma la Navidad se podrá celebrar de una manera más completa y sin estrés.

Y no acaban aquí las buenas noticias: el retail también consigue un aumento del tráfico, la facturación y el margen, y, al mismo tiempo, incentiva un aumento del ticket medio sin preocupaciones por parte de los consumidores.

Sobre Coinstar

Coinstar® es una multinacional americana que proporciona una solución de recuento de monedas y gestión del efectivo cómoda y segura en la que confían clientes de todo el mundo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.