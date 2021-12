Bertín Osborne selección propone una cesta de navidad original desde la mejor tradición Comunicae

miércoles, 22 de diciembre de 2021, 13:28 h (CET) Escogidos con cariño desde cada rincón de nuestra geografía, la selección de delicatessen de pequeñas granjas, almazaras, bodegas, apicultores, conserveras, artesanos de la cerveza, tahonas y productores locales, son parte de una selección única en España La web de la firma ofrece una cuidada selección de recetas que harán deliciosas cada momento contigo.

Las mejores Fiestas de Navidad son aquellas donde se celebra alrededor de una mesa todas y cada una de las mejores historias de un año que ya termina. Este mes de diciembre, es, quizás, ese tiempo preciado en el que dedicamos nuestra magia a los demás. Construimos sueños, esperando compartir emociones, y en cada rincón de nuestro país, hay tradiciones que nos acercan el corazón a nuestros seres queridos. Disfrutar de un buen jamón, una miel que endulce las frutas, los mejores caldos, cervezas de lúpulo artesanas de las que ya no había, los clásicos espárragos de Tudela, sales de mezclas casi infinitas, aceites de lujo por su textura y sabor (oro líquido), mermeladas de mezclas exóticas o unos mejillones aparentemente simples, son verdaderas joyas gastronómicas que durante estos días que se aproximan nos harán felices.

Y mucho más este año 2021 que, todavía en pandemia, y tras un año dificilísimo que nos dejó sin encontrarnos con los nuestros en el 2020, es el año de volver a reunirnos en la mesa. Alrededor de nuestros seres queridos, creando otra vez la esperanza de que podamos seguir avanzando juntos, muy juntos.

Por ello, y más que nunca, desde Bertín Osborne selección, y para estas increíbles y señaladas fechas, el equipo de Bertín, ha escogido meticulosamente y al detalle los mejores productos de los todos los rincones de España, donde los pequeños productores siguen siendo el alma de la gastronomía española. Esta es la principal diferencia y seña de identidad de Bertín Osborne selección: sus jamones, mermeladas, cervezas, conservas, sales, aceites, los famosos picos, el mojo, los helados, la fruta en almíbar o las mieles, son únicas, y su personalizada selección, exclusiva para ellos, son la mejor apuesta de una Navidad artesanal.

Porque ser el anfitrión perfecto en estas fechas no es fácil y las propuestas de Bertín para tus encuentros, para tus aperitivos, almuerzos, cenas, y reuniones donde ofrecen una amplia variedad de opciones gourmet, es un triunfo seguro. Y por eso también han pensado ofrecer recetas que en la Redes Sociales y en nuestra WEB se pueden adaptar a unas fiestas con el sabor de siempre renovadas en una versión más actual de la cocina tradicional.

Desde su selección de aceites de oliva virgen para acompañar tus recetas hasta sus ibéricos de Guijuelo no pueden faltar en tu mesa junto a unas regañas o picos como snacks. La amplia selección de conservas gallegas y del cantábrico como mejillones, berberechos, zamburiñas, navajas, huevas de merluza o sardinillas en aceite son perfectas en cualquier momento como entradas o para elaborar tus recetas.

La cocina de sus conservas naturales de verduras, menestra, alcachofas, fritada, espárragos o pimientos de piquillo listas para añadir como guarnición o en la elaboración rápida de recetas.

Como postre quieren endulzar también estas fiestas con alegría, con mérmelas y sabores de papaya con naranja, de plátano al ron, de tuno indio. Sin olvidar sus mieles orgánicas, puras y crudas de Lavanda, Brezo, Romero, Eucalipto, Montaña, Bosque, Azahar o Tomillo. Una Navidad que viene llena de ilusión, de esperanza de tiempos mejores, proyectos y buenos deseos de salud y felicidad en todos los hogares españoles.

Todo ello disponible en la web: www.bertinosborneseleccion.es

