Goose and Hopper, la agencia que ayuda a transformar las ideas en marcas

miércoles, 22 de diciembre de 2021, 12:00 h (CET)

Goose and Hopper es una agencia de publicidad en Valencia a la que le gustan los desafíos. Desde el momento de su fundación, este equipo de profesionales ha destacado en el ámbito de la publicidad gracias a sus ideas innovadoras. Su objetivo principal es crear relaciones entre las compañías y las personas a través de un riguroso trabajo de branding.

Para desarrollar estos proyectos, la firma se vale de la tecnología y experiencias offline y online. Según su página web, uno de sus principios es que la cultura está hecha de hábitos y del trabajo del día a día. Ellos buscan impactar de manera positiva en el futuro.

Servicios detallados para nuevos desafíos Dentro de la batería de servicios que ofrece Goose and Hopper están, además de las estrategias de branding, el diseño, desarrollo y aplicación de campañas publicitarias, así como la construcción e implementación de productos digitales como páginas web y aplicaciones móviles para apoyar las estrategias de posicionamiento. Ellos buscan impactar en el futuro de las empresas, a la par de hacerlo para su propio equipo de trabajo, y también, el planeta.

Tomando el branding como una de sus especializaciones principales, Goose and Hopper cuenta con una amplia experiencia en la ejecución de trabajos de naming y brand strategy. También desarrollan trabajos de brand voice, brand identity y brand care. Sus proyectos incluyen el diseño de cada punto de contacto entre las marcas y sus clientes.

La prestación de sus servicios se enmarca dentro de un estricto código de cultura organizacional basado en tres valores fundamentales. Estos se basan en lo que ellos llaman The Geese Flight, que habla del trabajo en equipo y la resiliencia, que invoca su adaptabilidad al cambio. Además, manejan la trascendencia, con la que buscan que sus aportes se mantengan a pesar del paso del tiempo.

Goose and Hopper y su gran proyecto de internacionalización Joel Bucio es el CEO de esta agencia de publicidad con una de sus sedes en Valencia. Después de una exitosa e intensa trayectoria, ahora se aventura a la internacionalización. Y lo quiere hacer de la mano de sus propios clientes a través de la globalización de las marcas.

La compañía tiene como objetivo captar empresas que quieran expandir su marca en América Latina. Gracias a su experiencia, los ejecutivos de Goose and Hopper se sienten con la capacidad de unir vínculos de marca entre Latinoamérica y España.

También han abierto una unidad de trabajo especializada para el posicionamiento de marca en Latinoamérica a través del branding. Ahora, están en plena búsqueda de clientes que atiendan el llamado de globalización y quieran aprovechar las ventajas de competir en el mercado latinoamericano.

