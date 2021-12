Más de 700 ideas de negocio en apenas 48 horas Comunicae

miércoles, 22 de diciembre de 2021, 13:20 h (CET) Un video de Joan Boluda en YouTube consigue recopilar más de 700 ideas de negocio en apenas dos días. ¿El premio? 1.000€ a la idea más original Joan Boluda, consultor de marketing online, lanzó un reto en su canal de YouTube este pasado lunes. "Regalo 1.000€ al comentario con la idea de negocio más sorprendente, original, o divertida. Se pueden mandar mandar tantas como queráis hasta el viernes 24, Nochebuena. Se anunciará al ganador en esta misma descripción en Navidad. ¡Suerte!". Así hacía Joan un llamamiento a la gran red social de vídeos.

La imaginación no se hizo esperar y en menos de 24 horas ya se acumulaban más de 400 ideas de negocio de todos los ámbitos. Sociales, profesionales y originales. Desde un banco de tiempo a una app para pequeños negocios locales, pasando por un "Tinder" para encontrar socios de empresa o libros por fascículos. La creatividad de cientos de potenciales emprendedores se ha disparado en el apartado de comentarios de este vídeo, y parece no tener freno.

Son ya más de 700 ideas de negocio propuestas, cuando aún no se ha pasado el ecuador de la fecha límite de esta interesante propuesta que finaliza en nochebuena, día en el que se cerrarán los comentarios para proceder a la elección de la afortunada idea ganadora que se llevará los 1.000€, que se comunicará el día de Navidad.

El año pasado Joan organizó una Maratón solidaria que recaudó más de 5.000€ para el proyecto de la Cruz Roja Juventud “Sus derechos en juego”, con el objetivo que ningún niño o niña pasara las Navidades sin disfrutar de un juguete nuevo. Este año sorprende con este peculiar concurso. "Quería hacer alguna acción que no sólo ayudará al ganador a lanzar su idea de negocio, sino que también se convirtiera en un listado de ideas para inspirar a posibles emprendedores a llevarlas a cabo." apunta Joan, en uno de sus comentarios.

Los interesados aún pueden presentar su idea de negocio hasta las doce de la noche del 24 de diciembre en https://boluda.com/youtube dejando un comentario en el vídeo con la descripción de su idea. Quizás pueda ser el original inicio de un gran negocio.

Y es que actualmente las herramientas de marketing online y nuevas tecnologías facilitan mucho la creación de nuevos modelos de negocio, pero la chispa inicial, el pilar clave y fundamental es la imaginación. Esa idea que nace en una mente pensante y que se puede materializar en una servilleta, en una pizarra, o porque no, en un comentario de un vídeo de YouTube.

Vídeos

Regalo 1.000€ a la idea de negocio más original



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.