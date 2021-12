Fobia dental solucionada en 2 visitas, en Dentinova Emprendedores de Hoy

miércoles, 22 de diciembre de 2021, 11:22 h (CET)

Acudir al odontólogo puede resultar un proceso difícil para muchas personas. Esta fobia suele surgir a raíz de una mala experiencia vivida que queda almacenada en el subconsciente y que, al recibir estímulos similares que transportan de nuevo a ese desagradable momento, se vuelve a manifestar.

Hoy en día, la odontofobia es un factor que puede conducir a descuidar la salud dental. Los especialistas de Dentinova ofrecen atención profesional en todas las especialidades y al mismo tiempo minimizan los niveles de estrés del paciente a través de terapias de psicología conductiva y métodos seguros de sedación que le permite relajarse mientras se realiza el tratamiento.

La fobia dental puede revertirse Los especialistas de Dentinova hacen posible la desaparición de la odontofobia en sus pacientes. Un caso particular es el de un joven estudiante que con tan solo el hecho de pensar en ir al odontólogo prefería aguantar el dolor de una muela de la cual no recibió el tratamiento oportuno y necesitaba una endodoncia.

Sus fobias estaban asociadas a procedimientos dentales que le realizaron en la niñez y le causaron un dolor que lo dejó marcado de por vida.

Como su situación se volvió insostenible, entre el miedo y la necesidad de aliviar su malestar, acudió a los profesionales de Dentinova con la esperanza de que sus métodos para minimizar la fobia dental funcionaran.

Al paciente se le aplicó el protocolo de atención para la fobia dental y fue suficiente para cambiar la percepción de los dentistas, hasta tal punto de solicitar un procedimiento de blanqueamiento dental y mejoramiento de la sonrisa con la instalación de carillas.

Hoy en día, el joven acude con regularidad para sus consultas de rutina sin ningún problema. Quedó todo como un viejo recuerdo que no se volverá a repetir.

Procedimientos para pacientes con odontofobia En la mayoría de las ocasiones, los pacientes tienden a posponer sus tratamientos odontológicos en reiteradas oportunidades argumentando razones que terminan convirtiéndose en excusas. Sin embargo, lo que hacen es esconder el verdadero trasfondo para evitar ir al dentista: el miedo.

Para contrarrestar este panorama, en Dentinova se ofrecen las sedaciones, bien sean gaseosas o intravenosas, como solución demostrada y definitiva para “curar” esta fobia.

Estas sedaciones son muy efectivas y dan la sensación de relajación o adormecimiento a los pacientes acortando totalmente la percepción del tratamiento.

Estas técnicas ayudan a minimizar los niveles de ansiedad y estrés que experimentan los pacientes con odontofobia.

Para solicitar citas, Dentinova tiene en su página web diversas formas de contacto, además de un equipo profesional que garantiza procedimientos dentales seguros, sin dolor y sin traumas.

Más de 25 años de experiencia solucionando miles de casos de miedo al dentista a lo largo de todos estos años permiten garantizar una solución eficaz a la fobia dental.

